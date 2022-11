La frustración de Kevin De Bruyne por no poder jugar en Bélgica como lo hace en el Manchester City

El belga Kevin De Bruyne no se escondió a la hora de asegurar que le “frustra” no poder jugar en Bélgica como lo hace en el Manchester City , ya que con los ‘red devils’ se tiene que “adaptar” a los compañeros que tiene, a la par que reconoció que “debería mostrarlo menos” y que por ello trabaja en controlar sus emociones.

“En Bélgica no puedo jugar como lo hago en el City. El City es un equipo en el que llevamos siete años jugando juntos y los jugadores se compran según una determinada filosofía. En la selección, hay que adaptarse a los jugadores que tienes. ¿Eso me frustra? Sí, pero debería mostrarlo menos. Pero me esfuerzo por alcanzar la perfección", comentó en rueda de prensa desde la concentración belga.

“Sé mis reacciones a veces no son buenas. Debería contenerme más", completó al referirse sobre la discusión con Alderweireld durante el Bélgica-Canadá (1-0).

"He estado pensando en mí mismo. ¿Cómo puedo manejarlo mejor? Pero todo el mundo sabe que es una forma de hacer que el equipo juegue mejor. Entonces no se trata de mí, sino del equipo. Pero tengo que aprender a reaccionar mejor; es algo en lo que tengo que trabajar como persona”, añadió.

Además, Kevin De Bruyne respondió a las críticas al equipo tras el mal partido inaugural, pese a que ganaron frente a los canadienses, quienes desperdiciaron un penal.

“Entiendo de dónde vienen, creo que podemos hacerlo mejor. Ahora, lo que tenemos que hacer es seguir el plan”, declaró.

El volante de 31 años, debutó en la selección de Bélgica en agosto del año 2010 en un partido frente a Finlandia. Su primer Mundial fue en Brasil 2014, donde uso la dorsal 7 y llegó hasta los Cuartos de final de dicho certamen, cayendo con la Argentina de Lionel Messi 1-0 con un gol de Gonzalo Higuaín.

Rusia 2018 fue su segundo Mundial y tuvo grandes actuaciones, especialmente en el partido de Cuartos frente al Brasil de Neymar, marcando un golazo que le permitió a los 'diablos rojos' acceder a las semifinales del certamen, donde perdieron frente a los campeones, Francia, por 1-0.

Sin embargo, De Bruyne, dirigido por Roberto Martínez, se metió en el podio de Rusia 2018, al obtener el tercer puesto, luego de ganarle 2-0 a Inglaterra.

En total hasta el momento, con la camiseta de su selección, Kevin De Bruyne, ha disputado 89 partidos, ha marcado 23 goles y ha dado 46 asistencias.