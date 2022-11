La hinchada de la selección de Ecuador se hizo sentir desde Qatar hasta Bogotá

Este domingo, la selección de Ecuador dio un paso importante en su periplo en el Mundial Qatar 2022. Una contundente victoria 2-0 sobre el país anfitrión puso a celebrar a toda una nación que no veía su selección en una cita orbital desde Brasil 2014. El doblete de Enner Valencia emocionó a sus compatriotas en todos los rincones del planeta.

En Colombia, en el Museo El Chico de Bogotá, un grupo de ecuatorianos se reunió para ver el partido de su combinado. “Ecuador y Colombia han sido países hermanos de toda la vida, somos muy cercanos y estamos promocionando no solamente la gastronomía ecuatoriana, sino la hermandad y la unión”, fueron las palabras de Gabriela Manchego, presidenta de la cámara colombo ecuatoriana.

Los aficionados que se reunieron en la capital colombiana expresaron su alegría porque han percibido el respaldado de otros países como el nuestro: “Me siento muy orgullosa que incluso cuando no estoy en mi país hay mucha gente que también nos apoya, incluso también veo colombianos que están aquí de nuestro lado y me gusta saber que no estamos solos”, dijo una hincha de ‘La tri’.

Por otro lado, otra seguidora de los dirigidos por Gustavo Alfaro no ocultó su emoción tras escuchar las notas musicales y emblemáticas de su nación: “Con mucha nostalgia, cuando sonó el himno fue como ‘wow’, porque no lo habíamos escuchado desde hace mucho tiempo y también nos hace felices saber que mucha gente comparte con orgullo ese sentimiento”.

Ahora bien, desde Qatar tampoco faltaron las reacciones de la hinchada que viajó hasta territorio árabe para apoyar a su selección. Un seguidor se atrevió a dar su balance y lo que podría lograr Ecuador en la Copa del Mundo: “La selección es joven, ha demostrado que se puede y si vamos a pasar a la segunda ronda y por primera vez, a cuartos, y quién sabe, de pronto nos metemos en las semifinales, estamos muy optimistas”.

Por último, otro aficionado reconoció el buen partido que le dios los primeros tres puntos al conjunto sudamericano que hace parte del grupo A: “Excelente por el resultado, los muchachos se entregaron, corrieron mucho más que el otro equipo y fue una muy buena forma de arrancar este mundial, con mucha ilusión”.

¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador en el Mundial Qatar 2022?

El próximo viernes 25 de noviembre, a las 11:00 a.m., ‘La tri’ se medirá en un difícil encuentro frente a Países Bajos, en el estadio Internacional Khalifa.