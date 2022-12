La 'polémica' del juego Uruguay vs Ghana: ¿Era penal sobre Darwin Núñez?

El Mundial Qatar 2022 ha sido promocionado como uno de los mejores de la historia, pero solo lo sabremos cuando culmine. De lo que si estamos seguros es que será recordado como el de las sorpresas y como se dice popularmente el de los ‘batacazos’. Este viernes, en el marco de la jornada 3 del grupo H, Uruguay ganó, sin embargo, no le alcanzó para sellar su pase a los ‘octavos’. En un friccionado juego contra Ghana , los ‘charrúas’ reclamaron una supuesta falta dentro del área sobre Darwin Núñez.

Los dirigidos por Diego Alonso tenían contra el combinado africano su última oportunidad de pasar a la siguiente fase. Aquel recuerdo de los cuartos de final en Copa del Mundo de Sudáfrica de 2010 los inspiraba para repetir otra noche mágica.

Y así lo intento desde el primer minuto, sin embargo, pasaron un primer susto luego de que, con ayuda del VAR, el juez Daniel Siebert sancionara penalti a favor de los ghaneses. En ese momento, el arquero Sergio Rochet se hizo grande para atajar el cobro y condonar la culpa de haber cometido la falta en esa acción.

Ese momento fue como un ‘bálsamo’ para los ‘celestes’ que dieron vuelta a la página y rápidamente anotaron dos tantos de la mano de Giorgian de Arrascaeta. Con el marcador de su lado, se fueron tranquilos al descanso.

Una vez comenzó la segunda parte, los ‘charrúas’ salieron con la misma intensidad, puesto que tenían claro que la diferencia de goles sería un factor importante para avanzar a ‘octavos’. De esta manera, siguieron por el mismo camino, generando al minuto 57 una de las jugadas polémicas del partido. De Arrascaeta filtró un balón en profundidad para Darwin Núñez que se metió entre los dos centrales africanos, siendo derribado finalmente por el defensor Daniel Amartey.

El árbitro ignoró el reclamo de la ‘celeste’, no obstante, fue llamado por el VAR para revisar la acción. A pesar de observar la acción en repetidas ocasiones, el colegiado alemán descartó sancionar penalti.

Esto tenso el ánimo de los uruguayos que sorpresivamente se quedaron por fuera de los octavos de final por el triunfo agónico de Corea del Sur sobre Portugal. La frustración contagio a los jugadores charrúas que le reclamaron fuertemente al juez cuando dio el pitazo final. Siebert no se inmutó y por el contrario amonestó con tarjeta amarilla José María Giménez y Edinson Cavani.

Y es que no era para menos, Uruguay no continuará en la fiesta mundialista por no anotar un gol más, puesto que igualaron en puntos (4) y en diferencia de gol (0) con los coreanos. Los ‘Tigres del oriente’ marcaron cuatro tantos superando los dos de los ‘charrúas’ en esta fase del campeonato.