Con el Mundial de Qatar 2022 a pocos días de iniciar, desde ya las selecciones se están armando y preparando para esta exigente competencia en la que todos quieren ser protagonistas. Con los ojos puestos en la cita orbital, una de las selecciones que se perfila como candidata al título es la de Portugal, comandada por su estrella Cristiano Ronaldo.

De hecho, este lunes el 'Bicho' se unió a sus compañeros en Lisboa, para adelantar trabajos de cara a lo que será su participación en la Copa del Mundo. Previo a la competencia oficial, Portugal tendrá un compromiso preparatorio ante su similar de Nigeria.

Publicidad

Así como el popular CR7, han sido también otros futbolistas que se han ido sumando al grupo de convocados por Fernando Santos, entre ellos Bruno Fernandes, quien también comparte camerino en el Manchester Uinited.

Luego de las polémicas declaraciones de Cristiano Ronaldo, en las cuales critico fuertemente a los 'diablos rojos', "el Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado".

"Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no sólo este año, sino también la temporada pasada", expresó también el 'Bicho'.

Publicidad

Y en otra de esas declaraciones se refirió al actual entrenador del equipo rojo de Manchester. "No le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar", dijo.

Así las cosas, luego de ello y con un gesto que parece demostrar inconformidad por dichas palabras, el mediocampista Bruno Fernandes tuvo un frío saludo con Cristiano Ronaldo. Incluso en algún momento, se ve a Fernandes volteando la cara, como si no quisiera cruzar palabra, ni tener contacto con el número '7' de Portugal.

It's nothing, but the way Cristiano Ronaldo looked at Bruno Fernandes after shaking his hand... LOL!!!pic.twitter.com/GHhXg49z8E — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) November 14, 2022

Publicidad

Inmediatamente, el vídeo se viralizó en las redes, y desde la prensa británica ya hablan del frío saludo entre ambos compañeros de club y selección.

"La pelea de alto perfil de Cristiano Ronaldo con el Manchester United parece haberse extendido a la selección portuguesa con Bruno Fernandes ofreciéndole un saludo mucho menos amistoso de lo que cabría esperar", expresó de entrada el 'Daily Mail'.

Y agregaron que "Fernandes, el segundo capitán de facto del United, pareció estar en desacuerdo con la entrevista cuando saludó a Ronaldo con cierto grado de frialdad después de vincularse con la selección nacional el lunes".

¿Cuándo debutará la Selección de Portugal en el Mundial de Qatar 2022?

Publicidad

El combinado luso debutará el jueves 24 de noviembre frente a la Selección de Ghana, a las 11 de la mañana (hora de Colombia).