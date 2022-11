La selección de Ecuador y una estadística en defensa y en ataque de cara al Mundial de Qatar 2022

La selección de Ecuador afronta el Mundial de Qatar 2022 con una sequía goleadora en ataque, pero con una gran racha sin recibir goles, pues en los últimos seis partidos sólo ha anotado dos tantos y, a cambio, no ha recibido ninguno.

Desde que finalizaron las eliminatorias para la Copa del Mundo, la Tricolor ha jugado seis partidos amistosos de preparación, con dos victorias por 1-0 frente a Nigeria y Cabo Verde, y cuatro empates sin goles contra México, Arabia Saudí, Japón e Irak.

De los dos goles anotados, uno fue del lateral izquierdo Pervis Estupiñán a Nigeria y el otro lo hizo el delantero Jordy Caicedo, de penalti, a Cabo Verde, por lo que el promedio es de un tanto cada 270 minutos.

Esto supone que el combinado ecuatoriano lleva 540 minutos sin anotar un gol y 606 minutos sin ver batida su portería, desde que el argentino Julián Álvarez lo hiciese en el último partido de las eliminatorias, disputado el 29 de marzo.

Esta racha sin recibir goles la comparten los porteros Alexander Domínguez, que ha disputado cinco de los seis amistosos, y Hernán Galíndez, que jugó el amistoso restante, además del último partido de eliminatorias ante Argentina, donde sumó los primeros 66 minutos de esta serie de imbatibilidad.

Precisamente, una de las grandes dudas del once titular que alineará el seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, para el partido inaugural ante Catar, estará en el arco con esos dos porteros, aunque también está en la lista Moisés Ramírez, que recientemente ganó la Copa Sudamericana con Independiente del Valle.

Cabe resaltar que Ecuador también se enfrentará contra Senegal y Países Bajos, en partidos válidos por el grupo A.

Las declaraciones de Gustavo Alfaro, antes de iniciar la Copa del Mundo

En entrevista exclusiva con Noticias Caracol, el técnico argentino, reveló cómo motivó a los futbolistas ecuatorianos para lograr el tiquete a territorio árabe. "¿Qué quieren hacer? ¿Quieren participar en la Copa del Mundo o quieren hacer la mejor Copa del Mundo en la historia de Ecuador? Si quieren participar, yo no pierdo tiempo; me voy. Igual ya estamos clasificados, vamos a jugar los tres partidos y volvemos. Si eso quieren ustedes, no cuenten conmigo. Ahora si quieren hacer la mejor Copa del mundo con su selección, tenemos que estar preparados para hacer cosas diferentes", fueron sus palabras al plantel.

Los 26 convocados de Ecuador para disputar la cita orbital

Arqueros:

Alexander Domínguez (Liga de Quito)

Hernán Galíndez (Aucas)

Moisés Ramírez (Independiente del Valle)

Defensas:

Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Félix Torres (Santos Laguna)

Robert Arboleda (Sao Paulo)

Xavier Arreaga (Seattle Sounders)

Jackson Porozo (Troyes)

Angelo Preciado (Genk)

Pervis Estupiñán (Brighton)

William Pacho (Royal Antwerp)

Diego Palacios (LAFC)

Mediocampistas:

Moisés Caicedo (Brighton)

Carlos Gruezo (Augsburgo)

Jhegson Méndez (LAFC)

Alan Franco (Talleres)

José Cifuentes (LAFC)

Ángel Mena (León)

Gonzalo Plata (Valladolid)

Jeremy Sarmiento (Brighton)

Romario Ibarra (Pachuca)

Ayrton Preciado (Santos)

Delanteros:

Énner Valencia (Fenerbahçe)

Michael Estrada (Cruz Azul)

Djorkaeff Reasco (Newell's Old Boys)

Kevin Rodríguez (Imbabura)