La Selección de España y un mal registro que tiene desde Sudáfrica 2010 y empeoró en Qatar 2022

La selección española se marcha de Qatar 2012 repitiendo los octavos de final de Rusia 2018, cayendo de nuevo en los penaltis tras una competición en la que solo fue capaz de ganar uno de sus cuatro partidos, el histórico 7-0 a Costa Rica en la mayor goleada de su historia, aumentando su mala dinámica en los Mundiales, en los que sólo ha firmado tres triunfos desde que se proclamó campeona en 2010.

Las victorias de la selección española desde la noche mágica de Johannesburgo, cuando el tanto de Andrés Iniesta en la prórroga sobre Países Bajos le dio su primer y único Mundial, sólo han llegado ante selecciones de un rango menor en la clasificación FIFA.

España realizó la peor defensa posible de la corona en Brasil 2014 con Vicente del Bosque como seleccionador, eliminada tras perder sus dos primeros partidos contra Países Bajos y Chile, venciendo sin ya nada en juego a Australia (3-0).

Cuatro años después, en Rusia 2018, tras el terremoto por la destitución de Julen Lopetegui a horas del debut y la apuesta por un interino como Fernando Hierro, la 'roja' se marchaba del torneo tras vencer solamente a Irán (1-0), empatando contra Portugal, Marruecos y la cita de octavos frente a Rusia para caer en la tanda de penaltis.

Con Luis Enrique Martínez al mando, en su primer Mundial como seleccionador, no fue capaz de cambiar la mala dinámica y en Qatar 2022 sólo venció en el estreno, goleando 7-0 a Costa Rica. De más a menos en el torneo, empató frente a Alemania, perdió contra Japón y acabó pagando caro de nuevo un empate en octavos de final, sin goles con Marruecos, y fallar los tres penaltis que lanzó en la tanda.

¿Qué dijo Luis Enrique tras la eliminación de España?

"A partir de la próxima semana hablaremos de lo que realmente es el futuro. Me importa cero ahora mismo. Hay que asimilar esta decepción y llevarla de la mejor manera. Han sido mejores en la tanda de penaltis y se felicita. Esto es así. El fútbol es un deporte maravilloso y apasionante para cualquier aficionado, pero con una connotación clara: se puede ganar sin atacar. Hemos intentado generar, nos habría gustado generar más, lo sé. Nos ha costado, hemos generado once disparos y en la última jugada Sarabia ha dado al poste. Los penaltis nos han costado. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Lamento los que no han podido participar. Les felicito", apuntó el DT de la Selección de España.