La Selección Uruguay, expuesta a sanciones por los actos tras la eliminación del Mundial Qatar 2022

Con el correr de las horas aún se siguen sintiendo ecos en la ciudad de Doha, después de varios hechos violentos de parte de jugadores de la Selección de Uruguay, que quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022 pese a haber superado 2-0 a Ghana, en un polémico partido que fue arbitrado por Daniel Siebert.

Según fuentes consultadas por Gol Caracol en la sede de la Copa del Mundo, el seleccionado uruguayo y jugadores como José María Giménez y Edinson Cavani están expuestos a unas fuertes sanciones.

Y es que los uruguayos terminaron salidos de casillas, luego de que el árbitro Siebert no les diera como válidos dos penaltis que incluso fue a revisar en el VAR.

De esa forma, Giménez le propinó un golpe a un oficial de la FIFA y Cavani, de su lado, al salir con rumbo al camerino mandó de un manotazo el VAR al suelo, en una imagen que le ha dado la vuelta al mundo entero.

De esa manera, en los próximos días se podría dar el pronunciamiento oficial de FIFA, con relación al tema que se ha convertido en uno de los primeros escándalos del Mundial que se desarrolla en la ciudad de Qatar.

Además de eso, diarios como 'Marca', de España, informaron hace pocas horas que además de los futbolistas, el juez Daniel Siebert habría terminado su participación en el Mundial de Qatar 2022, ante su mala actuación en el compromiso entre uruguayos y ganeses.

¿Qué dijo Luis Suárez sobre el VAR?

"El VAR no sirve para nada, ahí están las imágenes o lo usas o no, pero ponete de acuerdo. El primer penal dice que hay contacto y lo cobra. El de Edinson es clarísimo, lo mira y no lo dio”, dijo en unas polémicas y comentadas declaraciones Luis Suárez, figura de los uruguayos.

El experimentado atacante agregó que “hicimos un partidazo, merecimos hacer más goles, pero el VAR y otras situaciones nos perjudicaron”.

"Orgulloso de ser uruguayo, aunque no nos respeten", complementó Suárez, quien en este Mundial habría cerrado oficialmente su ciclo como jugador del seleccionado uruguayo.

"Ahí está el Comité de Árbitros de la FIFA y de nuevo tienen que explicarse mejor, no es excusa pero después del partido quiero ver a mi familia y vienen a decirme que no podían bajar mis hijos cuando un jugador de Francia el otro día estaba con los hijos en el banco de suplentes", finalizó Luis Suárez, quien tuvo duras palabras con respecto al ente que rige el balompié en el mundo.