La victoria de Arabia Saudita desató las burlas de los árabes: "¿Dónde está Messi?"

Este martes, Arabia Saudita se encargo de dar el primer ‘batacazo’ del Mundial Qatar 2022 tras superar 2-1 a Argentina , en el debut de ambas selecciones en el grupo C. Absolutamente nadie, ni el más optimista, tenía en sus planes que los saudíes pudieran lograr tal hazaña, más cuando enfrente tenían a una de las favoritas al campeonato. Este particular resultado desató todo tipo de celebraciones por parte de los hinchas del país árabe.

Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari fueron los encargados de poner a celebrar a la fanaticada saudí gracias a los goles que le anotaron a Argentina y que los puso como lideres de su grupo luego del empate entre mexicanos y polacos.

Tanto dentro como fuera del estadio Lusail, los de Arabia Saudita celebraron a rabiar uno de los resultados más importante de esta nación en la historia de las Copas del Mundo. Como dice el dicho popular ‘el que gana es el que goza’ y los asiáticos dentro su felicidad hasta se burlaron de Lionel Messi.

El portal ESPN de Brasil reveló un video en el que un hincha árabe no cabe de la alegría y dice lo siguiente: “¿Dónde está Messi? No lo veo. Por favor díganme si está aquí o no porque no lo veo”. A pesar de que marcó el gol que puso en ventaja a la ‘albicelestes’, ‘La Pulga’ no pudo hacer más, y eso que fue el jugador más incisivo en el ataque de su equipo.

Cabe resaltar que las imágenes del portal no culminan ahí, puesto que posteriormente, se ve a dos aficionados saudíes saltando y cantando a todo pulmón “Llora Messi, Llora Messi”.

Las otras celebraciones de la hinchada de Arabia Saudita

Esa ‘mofa’ al astro argentino no fue la única que se vio tras el encuentro, ya que un grupo de hinchas imitó el popular gesto de Cristiano Ronaldo, jugador con el cual Messi ha rivalizado por más de 10 años. Con sus respectivas camisetas verdes se alzaron en una sola voz y gritaron: “¡Siuuuu!”.

En medio del juego, un saudí rodeado de argentinos también aprovechó para burlarse cada vez que a los sudamericanos les anularon un gol.

Este hincha de Arabia Saudita con cada gol anulado para Argentina hizo esto y se burló en todo momento. Hasta dijo: "SIUUUU". 😂 pic.twitter.com/oqvC4GamnZ — Jhoseph Fajardo (@jhosephfajardo3) November 22, 2022

En el país vecino de Qatar, el rey Salman se tomó tan a pecho el triunfo de sus compatriotas que declaró día festivo este miércoles 23 de noviembre.

¿Cuándo vuelven a jugar Argentina y Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022?

El próximo sábado 26 de noviembre, los árabes se enfrentarán a Polonia, a las 8:00 a.m. (hora Colombia) en el estadio Ciudad Educación. Por su parte, los argentinos tendrán una dura prueba contra México, a las 2:00 p.m., en el Lusail Stadium.