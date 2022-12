Lautaro Martínez, con la confianza plena: "Me sobró personalidad para lanzar el penalti definitorio"

El delantero argentino Lautaro Martínez aseguró que le sobra personalidad para lanzar el penalti definitivo en la tanda que permitió a su país clasificarse para semifinales del Mundial Qatar 2022 de Argentina .

"Logramos pasar contra un rival durísimo. Estoy contento por todos los argentinos. Tratamos de hacer las cosas que teníamos preparadas", señaló.

Publicidad

"Me tocó patear el penalti más importante, pero me sobra personalidad para definir ese penal. Trabajo para el grupo, para el equipo, con buena cara, con tranquilidad. Me tocó patear el más difícil, el definitorio, pero pude convertir", agregó.

Lautaro dedicó la victoria a su familia, que le apoyó en los momentos más difíciles.

Más declaraciones de Lautaro Martínez

El delantero argentino Lautaro Martínez, que anotó el penal decisivo que dio la clasificación este viernes a Argentina contra Países Bajos para semifinales del Mundial, aseguró que al patear la pelota "estuve muy tranquilo porque trabajo para esto".

Publicidad

"Me tocó un penal decisivo como el de la Copa América y en esa caminata hacia el punto del penal estaba muy tranquilo porque trabajo para esto, para darle alegría a mis compañeros, a mi familia", señaló el jugador del Inter de Milán a la televisión argentina.

En ese lanzamiento decisivo, "pensé en mi hija, por eso disfruto del fútbol".

Publicidad

"Trabajo, a veces las cosas se dan, a veces no, pero hice mucho mérito para estar acá", insistió.

Preguntado sobre la actuación del árbitro español Mateu Lahoz, Martínez aseguró que "algunas cosas que pitó fueron raras, pero nosotros nos encargamos de jugar, aunque no merecíamos llegar a los penales".

Lautaro Martínez se quejó sobre todo de la falta que dio origen al segundo gol neerlandés: "El jugador holandés se chocó con (Leandro) Paredes y yo con él".

Sobre Croacia, el rival en semifinales que este viernes eliminó a Brasil también en penales, el 'Toro' declaró: "Estamos para seguir por este camino, en seguir confiando y creciendo. Dijimos que la Copa América (ganada en 2021) era el inicio de cosas importantes y estamos en camino de eso".

Publicidad

Por su parte, el centrocampista Rodrigo de Paul admitió que "tenía una presión muy grande, pero siento que el trabajo salió bien".