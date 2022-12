Lionel Messi asustó a toda la Argentina: así fue la dura falta que recibió contra Australia

Este sábado, la Selección de Argentina se citó con su similar de Australia en el Estadio Ahmad Bin Ali, en un duelo válido por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Lionel Messi comandó a la 'albiceleste', portando la cinta de capitán.

Sin embargo, desde el pitazo inicial del árbitro polaco Szymon Marciniak, los 'socceroos' le apostaron al juego friccionado, yendo al piso una y otra vez para cortar los ataques de 'La Pulga', Julián Álvarez y Alejandro 'Papu' Gómez.

Fue así como Jackson Irvine y Milos Degenek vieron la amarilla. Los dirigidos por Lionel Scaloni no encontraban las vías al pórtico custodiado por Mathew Ryan, pues les costaba desplegar el buen juego que habían mostrado contra Polonia, en la última fecha del Grupo C, donde vencieron a los europeos por 2-0, gracias a los goles de Alexis Mac Allister y del delantero de Manchester City, con pasado en River Plate.

Pasaron los minutos en el estadio catarí, hasta que Messi 'frotó la lámpara' al minuto 35' y convirtió el primero, tras una estupenda asociación con Nicolás Otamendi. El ídolo del Barcelona llegó a nueve goles en citas orbitales y quedó a un tanto de igualar la marca mundialista argentina que estableció Gabriel Batistuta.

Con el marcador adverso, los oceánicos entraron en el desespero, pues el crack del PSG había interrumpido su evidente plan, de mantener el empate. Reapareció el juego fuerte por parte de los defensores australianos y al 41', 'Leo' sufrió una dura falta, que lo dejó en el césped con claras muestras de dolor.

Por unos minutos se detuvo la fiesta en el Obelisco y en todos los rincones de Argentina.

Harry Souttar, central de Australia, quien en la previa había dicho que Messi "es uno de los mejores de la historia, pero en este partido somos once contra once", le pegó una tremenda patada en el tobillo izquierdo al ganador de siete Balones de Oro. El jugador del Stoke City mostró los taches de su botín en este duelo y el impacto fue certero. Marciniak solo sancionó la infracción y no le mostró la amarilla al zaguero.

Así fue la dura falta que recibió Lionel Messi:

Y en ese momento... Los argentinos sintieron el verdadero terror 😮😮😮😮



¡Tranquilos, Messi está bien! 😌#ARG 1 vs #AUS 0 pic.twitter.com/vOPd2EixSR — DSports (@DSports) December 3, 2022

Afortunadamente, para Argentina y Scaloni, el capitán se levantó del suelo después de unos minutos y pudo terminar el primer tiempo sin aparentes molestias. Cabe resaltar que el ganador de este cruce se verá las caras con Países Bajos en cuartos de final.