Lionel Messi continuará con Argentina: "Quiero seguir unos partidos más, siendo campeón del mundo"

"Se hizo desear, pero acá llegó", manifestó Lionel Messi al poco de levantar al cielo la Copa del Mundo tras la victoria de Argentina sobre Francia en la tanda de penaltis de la final disputada en el estadio de Lusail.

"Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. No vemos la hora de estar en la Argentina para ver la locura que va a ser eso", aseveró el delantero del París Saint-Germain.

Publicidad

"Es una locura que se haya dado de esta manera. Lo deseaba muchísimo. Sabía que Dios me lo iba a regalar, presentía que iba a ser esta. Ahora a disfrutar".

"¿Qué va a haber después de esto? Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Pero por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto y disfruto estar en la selección, estar con este grupo. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo", agregó Messi.

Lionel Messi conquista en el desierto de Qatar el tercer título mundial de Argentina

Lionel Messi ahora se sienta en la mesa de los campeones del mundo junto a Pelé y Diego Maradona: el '10' guió a Argentina a la conquista de su tercer título mundial este domingo en Doha, donde derrotaron en penales (4-2, tras empate 3-3) a Francia en una final de leyenda.

A los 35 años, el astro argentino puede despedirse tranquilo de sus periplos mundialistas (participó en los últimos cinco): anotó el primero, de penal (23), y el tercero (en la prórroga, 109) en el estadio de Lusail y participó en el segundo, de Ángel Di María (36).

Publicidad

Aunque la corona rompe con una sequía albiceleste de 36 años sin alzar la Copa del Mundo, antes lo hicieron con Mario Kempes en 1978 y Diego Maradona en 1986, la conquista tiene de protagonista especial a un tipo que vio cómo Alemania se la arrebataba de las narices en Brasil-2014.

Con Di María y Messi como únicos sobrevivientes de la debacle en el Maracaná, el grupo que formó Lionel Scaloni supo cerrar filas en torno al que millones consideran el mejor jugador de la historia, un título resistido para muchos justamente porque no tenía en sus manos lo que alzó este domingo ante 88.966 espectadores.

Publicidad

Y lo hizo ante la campeona defensora de uno de sus potenciales herederos y compañero de equipo en el PSG, Kylian Mbappé, que llevó el partido a los penales al anotar un triplete (80, 81 y 118, dos de ellos de penal) y terminar como goleador del torneo, con ocho dianas.

"¡Somos campeones del mundo!", gritó 'Leo', considerado el mejor jugador del torneo, desde los micrófonos del majestuoso estadio.

Un Ángel de apellido Di María

Argentina, que empezó su aventura catarí con una sorpresiva derrota ante Arabia Saudita (2-1), presentó una carta de intenciones desde antes del inicio del juego, en el que siempre estuvo adelante.

Scaloni apostó en el once por Di María, un hombre concebido para las finales. El 'Fideo', ausente en la semifinal contra Croacia, anotó el gol de la victoria ante Brasil (1-0) en la Copa América-2021 y el segundo contra Italia (3-0) en la Copa de Campeones.

Publicidad

Desde temprano, Messi, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister lo encontraron libre en la izquierda, descolocando con frecuencia a Jules Koundé.

De esa zona surgió el quinto penal que se sancionó a favor de los argentinos en el torneo árabe. Di María, de 34 años, se sumergió en el área y el extremo Ousmane Dembélé lo derrumbó.

Publicidad

'La Pulga' venció el duelo entre capitanes con un golpe a la mano izquierda de Hugo Lloris, quien voló al otro lado.

La caída obligó a que Didier Deschamps cambiara su libreto y adelantara líneas, que hasta el momento habían pasado desapercibidas para Emiliano Martínez.

Instalado en la banda derecha argentina, Mbappé buscó romper la férrea marca de Nahuel Molina, sin éxito. Y con tal mala suerte que desde esa zona se forjó una acción con aire a estocada.

Mac Allister recibió luego de que 'Les Bleus' perdieran la pelota en terreno argentino, la tocó para Messi, éste la abrió para Álvarez y la 'Araña' lanzó una habilitación para el hijo del 'Colorado', que la cruzó hacia Di María antes de encararse con el portero Hugo Lloris.

Publicidad

El 'Fideo' la envío por encima del arquero francés, emocionándose hasta el llanto por su primer tanto en Qatar.