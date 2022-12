Lionel Messi dijo de todo, pero también fue cuidadoso: "No puedes ser sincero porque te sancionan"

Lionel Messi , elegido el mejor del partido, insistió en el descontento con el árbitro, el español Antonio Mateu Lahoz, pero rehusó a comentar más del asunto porque "no se puede ser sincero y te sancionan". Y es que no se puede exponer a ello, teniendo en cuenta su importancia en el equipo y lo que resta para alcanzar el objetivo.

"Sentí mucha bronca cuando empataron porque me pareció muy injusto y porque llegó en una falta que no era. Pero bueno, fue así todo el partido. Pero ya no voy a hablar más de esto. No puedes ser sincero o decir lo que piensas porque te sancionan, pero fue muy injusto. Sufrimos mucho en los penaltis", reconoció el capitán argentino.

Lionel Messi destacó que el encuentro contra Países Bajos fue "durísimo porque enfrente había una gran selección. Sufrimos demasiado inmerecidamente. Jugamos como debíamos jugarlo. Por momentos lo jugábamos y ellos solo nos complicaron con pelotazos y jugaron al empate pero terminamos pasando que es lo que queríamos".

El capitán argentino se mostró feliz por el triunfo y la felicidad que transmiten a todos los seguidores, los que están en Argentina y los que se han desplazado a Catar. Por último, también insistió en el sentimiento de apoyo de Maradona que reciben desde el cielo, algo en lo que muchos también han hecho énfasis a lo largo del torneo.

Lionel Messi marcó gol y dio asistencia en el partido contra Países Bajos. Foto: AFP

"Disfrutamos mucho del momento, con la gente de aquí, de Argentina. Están eufóricos por lo que hicimos, por meternos entre los cuatro. Diego desde arriba nos está viendo y empujando y ojalá sea así hasta la final", concluyó Lionel Messi, quien se reportó con un gol de penalti y, de paso, dio la asistencia para el tanto de Nahuel Molina.

Ahora, se enfocarán en el próximo compromiso, el cual será el martes 13 de diciembre, contra Croacia, que dio el golpe en cuartos de final. Y es que los europeos derrotaron a Brasil en penaltis, tras haber empatado 1-1 a lo largo de los 120 minutos disputados en cancha. Sin lugar a dudas, uno de los grandes golpes del Mundial Qatar 2022.