"Lionel Messi está ‘maradoneando’ en el Mundial Qatar 2022, mostrando la esencia del fútbol"

A solo dos victorias de conseguir la tan esquiva tercera conquista Mundial , la selección Argentina se postula como una de las grandes candidatas y favoritas a lograr el objetivo de la mano de Lionel Andrés Messi , quien está en un nivel superlativo.

A pesar de las críticas y demás conceptos sobre el ‘10’ argentino, su calidad, talento e influencia dentro del terreno de juego ha sido uno de los motivos de peso, por los que los dirigidos por Lionel Scaloni están en las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Es por eso que los elogios y reconocimientos a Lionel han llegado en fila. En esta ocasión el encargado de referirse al siete veces ganador del Balón de Oro es Jorge Valdano, leyenda argentina, que lo comparó con Diego Armando Maradona.

"Messi está ‘maradoneando’ en este Mundial. Está mostrando la esencia del fútbol. Es fascinante verlo en estos momentos. No le sobra energía y tiene que explotar hasta la última gota de talento. El que no quiere a Messi, no quiere al fútbol", afirmó el campeón del mundo del 1986, en dialogo con 'TYC Sports'.

Lo que sí es cierto, es que la selección Argentina deberá llegar a la gran final como primer objetivo, teniendo que enfrentar a la actual subcampeona del certamen: Croacia, que también llega a las semifinales de la competencia, luego de eliminar a la gran favorita y candidata Brasil.

El próximo martes 13 de diciembre los sudamericanos medirán fuerzas contra los europeos a las 2:00 p.m. (hora colombiana), que así como la ‘Scaloneta’, llegan con el objetivo de consagrarse, después de caer en la final de Rusia con Francia 2018, por 4-2.

De conseguir el paso al partido definitorio por el título, Argentina se enfrentaría al defensor del título o Marruecos, quien es la gran sorpresa del certamen.

¿Cómo le ha ido a Lionel Messi en el Mundial?

El astro argentino está viviendo uno de sus mejores momentos, a nivel futbolístico, con la ‘albiceleste’, pues, en territorio catarí, ‘Lio’ ha logrado disputar 5 de los 5 partidos con Argentina, completando un total de 4 notaciones y dos asistencias, que comparados a los 4 goles y un pase gol de Brasil 2014, donde se fue subcampeón, certifica a Qatar 2022 como su mejor presentación en una Copa del Mundo, a nivel personal.

Además de eso, en su cuenta goleadora lleva 10 vallas vencidas, a seis de igualar al alemán Miroslav Josef Klose, quien es el máximo goleador del Mundial; y a siete de superarlo.