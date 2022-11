Lionel Messi, listo para el Mundial de Qatar 2022: "Me siento bien, no tengo nada raro"

Fueron 17 minutos en los que Lionel Messi, figura de la Selección de Argentina, atendió este lunes la rueda de prensa previa al debut en el Mundial de Qatar 2022 , que podría ser el último de su laureada carrera deportiva. Y lo hizo ante un auditorio colmado de periodistas y fotógrafos.

Desde la primera respuesta, el astro argentino fue claro y contundente. "No tengo problema. Me siento bien, por ahí dijeron que estaba mal, pero no hay nada raro", dijo el número '10' del seleccionado albiceleste, que tiene en la mira a Arabia Saudita, el primer rival en la cita mundialista.

A Messi se le notó tranquilo, sonriendo y poniendo toda la atención a los periodistas. "Este Mundial llega en otro momento de la temporada, estamos preparados, llegamos bien y ya pensamos en jugar el Mundial bien desde el comienzo", agregó Messi, quien se presentó primero y posteriormente apareció el técnico Lionel Scaloni.

Sobre la mesa también se puso el tema relacionado por la expectativa que se tiene no solamente entre los hinchas argentinos, sino que también en los de diferentes latitudes del mundo por verlo en acción en los estadios cataríes.

"Para mí es algo hermoso que mucha gente que no sea de Argentina quiera que sea campeón acá. Eso es gran parte por mí, por mi carrera y así me ha tocado recibir el cariño de mucha gente", complementó Lionel Messi con un evidente agradecimiento por la admiración y respeto que genera su presencia en un nuevo Mundial de fútbol.

El actual jugador del registro del PSG, de Francia, sabe ahora mucho más del valor que tiene estar en la Copa del Mundo. Así reconoció que "ahora disfruto mucho más, me siento hoy con ganas e ilusionado. Además, estoy agradecido del cariño que recibo en todas las partes del mundo. Ahora queremos arrancar de la mejor manera, con los tres puntos para nosotros".

De igual manera, 'La Pulga' dio un vistazo a anteriores seleccionados argentinos y tiene buenas sensaciones, pensando en el favoritismo con el que cuentan entre la crítica especializada del mundo.

"Este grupo me recuerda mucho al de 2014, que era muy unido y tenía claro lo que hacía dentro de la cancha. No sé si llegamos mejor, pero es bastante claro que nos sentimos descomprimidos porque ganamos (la Copa América 2021)", cerró Messi, quien llega al Mundial en un alto rendiniento y así ilusiona a todos en Argentina, en el sueño de conseguir la tercera copa.