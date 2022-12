Lionel Messi, pletórico tras ganar el Mundial Qatar 2022: "Sabía que Dios me lo iba a regalar"

El capitán de la selección argentina Lionel Messi aseguró este domingo, luego de consagrarse campeón del mundo, que sabía que Dios le iba a regalar un título en ese certamen.

"Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y sentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme", dijo el '10' en declaraciones a la 'Televisión Pública' de su país.

Por otra parte, remarcó que el encuentro ante Francia fue "muy raro" por la forma en que el equipo europeo igualó en dos oportunidades el tanteador y lo comparó con el que Argentina jugó frente a Países Bajos en los cuartos de final.

Messi dijo que desea viajar a Argentina para celebrar la conquista con sus compatriotas.

Argentina logró este domingo su tercer título mundial después de ganar a Francia por 4-2 en una tanda de penaltis a la que se llegó tras una prórroga en los finalistas igualaron 3-3.

Messi anotó para el conjunto suramericano a los 23 y a los 109 minutos, marcó su penalti en la definición desde los once pasos y luego recibió el Balón de Oro al mejor jugador.

Así recibió Lionel Messi la Copa del Mundo:

Vestido con una túnica negra, típica del mundo árabe, Lionel Messi alzó la Copa del Mundo este domingo en el estadio de Lusail en Doha, donde Argentina venció en penales a Francia (4-2, tras empatar 3-3) en una final de leyenda.

El '10', considerado el mejor jugador del torneo, hizo estallar en júbilo al majestuoso estadio catarí, donde buena parte de los 88.966 asistentes hicieron fuerza para que ganara su primer título mundial, el tercero de Argentina.

"¡Somos campeones del mundo!", dijo un Messi dichoso desde un micrófono del recinto deportivo minutos antes de acudir a la premiación.

El '10' saludó con esa típica frase argentina, no exenta de connotaciones negativas, a los miles de hinchas de la Albiceleste que ondeaban camisetas y celebraban el título del equipo de Lionel Scaloni.

Messi lució radiante al hablar por los parlantes y a la vez inquieto en la grama del estadio de la capital catarí, abrazándose con su compañeros y familiares.

Su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro se le juntaron en la celebración en el césped, ambientada con cumbia villera.

El gran amigo de 'Leo', el exdelantero Sergio 'Kun' Agüero, también estuvo en los festejos, cargando la copa ante los aplausos de sus excompañeros de selección.

Scaloni, el volante Ángel Di María y el portero Emiliano Martínez, que detuvo el penal de Kingsley Coman en la definición desde el punto blanco, no podían contener las lágrimas.

Al recoger el trofeo del mejor jugador de torneo, Messi tuvo su primer encuentro con el trofeo, llevado a un atril por Nery Pumpido y Sergio 'Checho' Batista, campeones junto a Diego Armando Maradona en México-1986.

El '10' acarició la Copa dorada y, antes de seguir para una sesión de fotos, la besó tímidamente, provocando una ovación.

Argentina recorrió una montaña rusa en una final de leyenda: se fue adelante 2-0 en el primer tiempo con tantos de Messi y Di María.

Francia empató a falta de diez minutos para el final con un doblete de Kylian Mbappé.

En la prórroga, Messi aventajó otra vez, pero el '10' francés le dio otra vida a los campeones defensores al enviar el juego a la definición desde los once pasos.

Allí, los cuatro cobradores argentinos, incluida 'La Pulga', anotaron para darle el tercer título mundial a la Albiceleste, tras los alzados en 1978 y 1986.