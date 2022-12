Lionel Messi vs Kylian Mbappé, en el Mundial Qatar 2022: ¿A quién le ha ido mejor jugando finales?

Llegó la hora de la verdad. Cuando rodó el balón aquel domingo 20 de noviembre, en la apertura del Mundial Qatar 2022 , veíamos lejos la culminación del mismo. Sin embargo, ya hay final y será entre Argentina y Francia , en el estadio Lusail, este domingo 18 de diciembre. Se busca campeón y ambas selecciones harán hasta lo imposible por conseguir el título.

Gane quien gane, será la tercera estrella para un lado o para el otro. Y es que la ‘albiceleste’ celebró en 1978 y 1986, siendo, hasta el momento, sus únicas dos estrellas mundialistas, mientras que los ‘galos’ también tienen la misma cantidad, al haberse impuesto en 1998 y 2018. Choque de potencias, de grandes equipos y de selecciones con una enorme historia.

Publicidad

¿Quién celebrará? Esa es la pregunta que millones de personas se hacen en este momento y si bien será necesario aguardar hasta el pitazo final del árbitro polaco Szymon Marciniak , hay dos hombres que se ‘robarán’ las miradas y que, desde ya, dan ciertas luces de lo que puede llegar a ser este encuentro definitivo: hablamos de Lionel Messi y Kylian Mbappé .

No cabe dudas de que son las estrellas, referentes y figuras de sus respectivos conjuntos. Con su magia, alto nivel y calidad en la cancha, se han ganado dichos rótulos. Eso sí, no solo por eso, sino porque, a lo largo de sus carreras, han sido fundamentales para que sus clubes y, en este caso, selecciones alcancen títulos o, en su defecto, siempre estén dando pelea.

Así las cosas y en vísperas del duelo entre argentino y franceses, es momento de recordar cómo le ha ido a ‘la Pulga’ y a ‘Kiki’ cuando han disputado finales, con el fin de conocer quién ha sido más influyente en esta clase de compromisos y quién ha podido festejar en más ocasiones. Los antecedentes pueden llegar a ser un camino de inicio para lo que se viene.

Datos de Lionel Messi y Kylian Mbappé, en el Mundial Qatar 2022

El panorama para ‘el Enano’, con la camiseta de Argentina, no fue precisamente el mejor en sus inicios. Todo empezó en la Copa América 2007, cuando, siendo titular, perdió 3-0 frente a Brasil. Posteriormente, vino uno de los golpes más duros en su carrera, al caer 1-0 contra Alemania, en el Mundial de Brasil 2014, disputando los 120 minutos y elegido como figura.

Publicidad

Y la suerte no mejoró. Vendrían dos duros tropiezos y, nuevamente, en Copa América. En 2015, al empatar 0-0, todo se definió en penaltis, donde si bien anotó su cobro, los gauchos se vieron superados 4-1 por Chile. Un año más tarde, en 2016, les repitieron la dosis. También en penaltis, en los que Lionel Messi falló su ejecución, ‘la Roja’ ganó 4-2.

Parecía que no se le daría. Sin embargo, jamás ha bajado los brazos y, por el contrario, siempre ha luchado e intentado hasta más no poder. Fue así como, tras varios intentos, recibió su premio. Esto aconteció en la Copa América 2021, en la que Ángel Di María anotó para vencer 1-0 a Brasil. ¡Primer título de mayores a nivel de selecciones para ‘Leo’!

Publicidad

Para fortuna de él, la racha no se detuvo ahí. El 2022 ha sido un año maravilloso. Basta con recordar cuando ganaron la Finalissima, al golear 3-0 a Italia. En aquel encuentro, Messi brindó dos asistencias y los goles fueron obra de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. Un grupo de jugadores que está empezando a acostumbrarse a ganar y va por Qatar.

Ahora, a nivel de clubes, la situación ha sido perfecta, especialmente en Champions League. En 2009, marcó en el 2-0 de Barcelona sobre Manchester United, en Roma. Luego, en 2011, los ‘culés’ volvieron a hacerle la misma a los ‘red devils’, ganando 3-1, y un tanto del rosarino. Por último, en 2015, fue pieza clave para que los ‘blaugranas’ le ganaran 3-1 a Juventus.

Todo esto contrasta un poco con lo vivido por Kylian Mbappé, quien tiene un registro más que perfecto con la Selección de Francia. Todo empezó en el Mundial de Rusia 2018, cuando infló las redes, guiando a los ‘galos’ al título, tras vencer 4-2 a Croacia. Primer campeonato de esta magnitud y con tan solo 19 años, lo que confirmaba su grandeza y lo que falta.

Lionel Messi de Argentina y Kylian Mbappé de Francia. AFP

Ahora, a nivel de clubes, la situación ha sido perfecta, especialmente en Champions League. Años más tarde, exactamente en 2021, volvería a subirse a lo más alto del podio. En esa ocasión, su víctima fue España, al ganarle 2-1 y, otra vez, anotando uno de los goles de su selección. Lejos de conformarse con ello, la joven estrella está cerca de conseguir su segunda cita orbital, algo que, de lograr, lo pondría a la altura de la élite de la historia del fútbol.

Publicidad

Eso sí, en Champions League no ha contado con la misma suerte. En su única final jugada en este certamen, hasta el momento, perdió 0-1 frente a Bayern Múnich, habiendo sido titular. Duro golpe para ‘Kiki’ y más que aún no ha tenido su desquite. No obstante, en otros eventos con el PSG, sí ha podido gritar ‘campeón’, aportando con sus habilidades.

En 2021, en la Supercopa de Francia, los parisinos derrotaron 2-1 al Olympique de Marsella, logro que también había alcanzado en 2020, en el mismo torneo, pero en esa oportunidad, anotando un gol, en el 2-1 sobre Rennes. Pero no fue lo único. La Copa de Francia, la ganó en 2020, tras derrotar 1-0 a Saint-Étienne, pero salió al minuto 33 por molestias físicas.

Publicidad

Sin embargo, un año más tarde, tuvo su revancha y por lo alto. Frente a su exequipo, el AS Mónaco, PSG firmó un 2-0, de la mano de un Kylian Mbappé fenomenal, ya que dio la asistencia para el primero, que fue obra de Mauro Icardi, y anotó el segundo de su equipo, luego de juntarse en una gran acción con Ángel Di María. Uno más a su palmarés.

Todo está dicho. Esos han sido los capítulos que tanto Lionel Messi como Mbappé han escrito, en sus carreras, en finales. Ahora, van por una más. Ambos lucharán y se sacarán chispas en el terreno de juego del estadio Lusail, en busca de la gloria, en el Mundial Qatar 2022.