Lionel Messi vs Virgil van Dijk, nuevo capítulo: ¿Cómo le fue a sus equipos cuando se enfrentaron?

Una simple mirada a sus camisetas, naranja de un lado y 'albiceleste' del otro, es suficiente para que lleguen infinidad de recuerdos de duelos legendarios en mundiales a nuestras memorias. Y es que Países Bajos vs. Argentina es el tercer duelo más disputado en la historia de las citas orbitales. Ahora, en Qatar 2022 , se escribirá un nuevo capítulo, en busca de un cupo a semifinales.

La tensión es máxima y, por eso, lo único que quieren ambas selecciones, de seguro, será que lleguen las 2:00 de la tarde (Hora de Colombia) y ruede el balón. En el papel todo es parejo, pero una vez suene el pitazo inicial, todo podría cambiar y más cuando, en sus nóminas, cuentan con 'genios', quienes cuando frotan la lámpara, pueden 'romper' la paridad, gracias a su calidad.

Publicidad

Por un lado, las miradas estarán puestas en Lionel Messi, estrella y figura de la selección argentina. Hasta el momento, lleva tres tantos, tras haberle marcado a Arabia Saudita, México y Australia. Asimismo, ha rematado 10 veces a puerta, cuenta con un 58,8 de precisión en los remates, tiene una asistencia, ha creado 12 oportunidades de anotar y, por último, registra dos fuera de juego.

Lionel Messi, jugador de Argentina, en el Mundial Qatar 2022

Sin lugar a dudas, 'la Pulga' es el gran referente en el frente de ataque, siendo incluso pieza fundamental desde las Eliminatorias Sudamericanas, donde la 'albiceleste' registró 27 goles a favor y tan solo recibió ocho en contra. Así las cosas, para este duelo contra los neerlandeses, no sería extraño que 'el Enano' sea el principal dolor de cabeza de los jugadores rivales en defensa.

No obstante, Lionel Messi no la tendrá nada fácil. En esta oportunidad, se encontrará con una muralla, uno de los mejores defensas del mundo. Virgil van Dijk será el encargado de frenar al astro argentino y tiene con qué. Los números hablan: un quite ganado, 17 despejes, seis bloqueos, tres intercepciones, dos faltas recibidas, tres faltas cometidas y 50% de precisión en su labor.

En el estadio Lusail, seremos testigos de uno de los enfrentamientos más 'calientes' y que promete emociones. Lionel Messi y Virgil van Dijk se sacarán chispas, tal y como lo han hecho a nivel de clubes. A pesar de que han sido pocas, también han sido las 'suficientes' para entender que estamos ante verdaderos jugadorazos, que no negarán ni una gota de sudor en el terreno de juego.

Virgil van Dijk, jugador neerlandés, en el Mundial Qatar 2022

Publicidad

Las dos veces que se vieron las caras fue en la Champions League, en 2019. En aquel entonces, en la ida de las semifinales, que terminó 3-0 a favor del Fútbol Club Barcelona, 'la Pulga' marcó un doblete, siendo ambos titulares y jugando los 90 minutos. Eso sí, en la vuelta, se dio la histórica remontada, 4-0 a favor de Liverpool, donde, otra vez, los dos disputaron los partidos completos.

Fueron las dos caras de la moneda. En uno, Messi hizo estragos y pudo inflar las redes, pero para la revancha, no lo dejaron desplegar su fútbol, de la mano de un buen trabajo de Virgil van Dijk, quien también ha sido fundamental para que, hasta el momento, Países Bajos solo haya recibido dos goles en contra (1-1 frente a Ecuador y 3-1 contra Estados Unidos), en el Mundial Qatar 2022.

Publicidad

Todo está dicho. Cada uno con sus virtudes y cualidades, esperan aportar, anotando o evitando goles, dependiendo de sus fortalezas. Lo único cierto es que se viene un duelo interesante, en el que cada uno hará hasta lo imposible por guiar a sus respectivas selecciones a la anhelada clasificación a semifinales de la cita orbital, manteniendo viva el sueño de hacerse con el título.