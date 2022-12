"Lionel Messi y Luka Modric están 'viejitos', pero el tiempo no les pasa; siguen vigentes"

No solamente son muchos, muchísimos los hinchas de la Selección Argentina que se encuentra en la ciudad de Doha y que están delirando porque la ilusión de tocar el cielo a dos manos sigue vigente en el Mundial de Qatar 2022. También los periodistas que siguen el día a día del equipo que dirige Lionel Scaloni son un batallón. Prueba de ello es que hace pocas horas, en el IBC de la capital catarí se dispuso de un teatro para albergar la rueda de prensa con el técnico de la albiceleste y de Nicolás Tagliafico, antes de la semifinal de este martes frente a Croacia, en el estadio de Lusail.

Y estando allí, tras el contacto con los medios, en Gol Caracol hablamos con tres periodistas llegados de Buenos Aires para que dieran su opinión en la previa del compromiso entre argentinos y croatas. Ahí salieron a relucir conceptos relacionados con las dos selecciones y también con Lionel Messi y Luka Modric, las figuras de los dos equipos que buscarán su cupo a la final de la Copa del Mundo.

Nicolás Mai

Radio Cadena 3 de Argentina

"Lionel Messi y Luka Modrid, qué lindo duelo, hace recordar un poco los Barcelona vs. Real Madrid de hace un buen tiempo. Ellos dos están 'viejitos', pero siguen vigentes, el tiempo no les pasa. El mejor del mundo que para mí es Messi contra el mejor mediocentro del mundo. Esto hace que también sea un plus del juego de semifinal. Ya de Croacia tengo que decir que es un equipo batallador y frente a un buen equipo argentino. Sin embargo, creo que somos un poquito más que Croacia, pero eso hay que demostrarlo en la cancha".

Diego Korol

DS Radio

"La llegada de Argentina a las semifinales nos da mucha alegría a todos, poder jugar siete partidos en la Copa del es un objetivo cumplido. Creo que la selección de Scaloni fue encontrando su camino de menor a mayor, a la Argentina se le hace todo difícil, nunca hay un partido tranquilo, hasta el último minuto está acostumbrada a sufrir, a mirar el reloj de reojo, y así somos los argentinos en la vida real. De otra parte, y lo he hablado con otros colegas de mi país, que para nosotros es una bocanada de aire que ya Brasil se haya ido".

Ramiro Pantoroto, de TV Pública Argentina y Telefé

"Es una hermosura por un lado que Argentina siga y se haya ubicado en semifinales y por el otro estresante. Argentina tiene una historia profunda con los mundiales, con jugadores que brillaron en diferentes ligas del planeta en todos los años de historia; pero solamente ha llegado a cuatro semifinales. Eso denota que es muy difícil hacerlo, por eso es tan loable, y hay que agradecer lo que han hecho estos jugadores. Para el partido frente a Croacia algo importante es que Argentina aprendió a sufrir. Si al Mundial le faltas al respeto, te cobra, la pagas. Esperemos que se tenga una buena presentación frente a Croacia y le den una satisfacción al país".