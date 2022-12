Lionel Scaloni destacó el bueno juego de Argentina: "No merecimos llegar a los penaltis"

El seleccionador de Argentina , Lionel Scaloni, destacó el espíritu de saber afrontar las situaciones de cada momento, consideró que su equipo fue superior en gran parte del partido y que no fue justo alcanzar los penaltis.

"Tenemos un espíritu de saber afrontar las situaciones en cada momento. No merecimos llegar a los penaltis. Pero dimos la cara siempre. Plantearon un partido extraño en la segunda parte, pero lo teníamos controlado y cuando parece eso todo cambia. Este es un equipo que no da nada por perdido", dijo el seleccionador argentino, que no quiso hablar del árbitro, el español Antonio Mateu Lahoz.

"Del árbitro Mateu no voy a hablar. Le conozco. Terminó bien y lo dejamos ahí", añadió.

"En el primer tiempo de la prórroga podía poner a Di María que podía ser un arma pero que tampoco estaba totalmente bien. Siempre pensé en atacar en contra de su juego que era con pelotazos. Aun así fuimos el equipo que más tiró y más llegó", dijo el preparador.

"En el segundo tiempo tiraron pelotazos, no tenían otras opciones de hacer gol. Jugando nuestro fútbol sabíamos que tendríamos posibilidades, pero ellos se conformaron con los penaltis. El partido estaba para nosotros más allá del infortunio del último minuto", significó Scaloni, que destacó la forma de levantarse de la selección argentina que se ha levantado una y otra vez.

"Cuantas pruebas de carácter dimos ya... Perdimos el primer partido, con México en la primera parte.. da la cara en cualquier momento. Es lícito cómo jugaron en el segundo tiempo Países Bajos. El espíritu lo vemos, que sabe lo que tiene que hacer en cualquier momento. En los últimos diez o doce minutos fue cuando peor lo pasamos y pensé en hacer algún cambio. No salió bien porque empataron, pero el equipo sabe qué hacer en cada momento", destacó.

En los penaltis subrayó la implicación de los futbolistas. "Todos querían patear y sabíamos que Emiliano, tal y como hizo contra Colombia, podía parar uno. Solo hubo que decidir el orden de los lanzadores", dijo el seleccionador de Argentina, que se enfrentará a Croacia en busca de la final.

"Países Bajos jugó de forma que no esperábamos y todo es fútbol. La cultura futbolística de Holanda sabemos cuál es, pero los resultados acompañan a Van Gaal. Es verdad que el partido en la segunda parte estaba cortado. Es lícito", concluyó Scaloni, que envió un abrazo a su pueblo, en Pujato, donde sucedió un accidente con un fallecido.