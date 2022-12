Lionel Scaloni: "Hay que desterrar eso de que la Selección Argentina no sabe perder, ni ganar"

En una concurrida rueda de prensa, que se realizó este lunes en un teatro por la cantidad de periodistas y camarógrafos, y no en ninguna de las salas dispuestas en el IBC de la ciudad de Doha; Lionel Scaloni, DT de Argentina , entregó sus conceptos y consideraciones previas a la semifinal del Mundial de Qatar 2022 frente a Croacia , que será en el estadio de Lusail.

Y el entrenador de manera directa quiso hacer una aclaración, tras todo lo que se generó por los enfrentamientos sucedidos entre sus jugadores y el cuerpo técnico y algunos futbolistas de Países Bajos, en cuartos de final y después de haber ganado en lanzamientos desde el punto penalti.

"Hay que zanjar y desterrar eso de que la Selección Argentina no sabe perder o no sabe ganar. El partido frente a Holanda se jugó como se debía jugar. El fútbol es ese, que a veces se pone difícil, que hay discusiones, pero hasta ahí. Perdimos contra Arabia y nos fuimos calladitos, ganamos la Copa América y quedó la imagen más linda que pudo haber, Lionel Messi y Neymar hablando camino al camerino", comentó Scaloni.

Como siempre, un tema inevitable en cada aparición de 'la albiceleste' y de sus integrantes es Lionel Messi. Así el timonel agregó que "de Lionel no me sorprende nada, tiene un orgullo grande, y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidio. Ojalá pueda seguir entre nosotros, porque si él se encuentra bien, todos estamos bien".

Scaloni prosiguió y agregó que en pleno Mundial, con las exigencias que esto tiene, "no hay mejor descanso que el triunfo, no hay manera mejor de encarar un partido que venir de un triunfo y así, estamos bien, estamos enteros y pensamos que lo más importante es lo que viene, el partido de mañana, en ese sentido no soy tan transcendental".

La voz de Nicolás Tagliafico, antes de Argentina vs. Croacia

En la rueda de prensa en el centro de medios de la ciudad de Doha, además del técnico Scaloni también habló el lateral Nicolás Tagliafico, quien se mostró alegre y comprometido de cara a lo que viene para los argentinos en la semifinal frente a Croacia.

"Sensaciones positivas son las que tenemos. Llegar a los cuatro mejores es importante, pero aún quedan objetivos por cumplir. De principio, muy felices; pero ya pensando en lo que viene", expresó el argentino inicialmente.

El jugador de 30 años complementó y dijo que "Croacia tiene un equipo bien conformado, pero nos enfocamos en nosotros, en nuestras fortalezas. El rival tiene grandes jugadores, pero vamos a intentar lastimarlos".