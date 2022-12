Lionel Scaloni: "No estaba en mis planes ser campeón del mundo, pero somos justos vencedores"

Lionel Scaloni , seleccionador de Argentina , declaró este domingo que "este equipo, estos jugadores, juegan para la gente", pidió a la afición que "disfrute", que la "vida y los problemas seguirán, pero son un poquito más felices", y remarcó que no estaba "en sus planes, al menos", ser campeón del mundo", pero son "justos vencedores".

"Este equipo, estos jugadores, juegan para la gente, para el hincha argentino. Acá no hay egos. No hay individualidades. Todos tiran para el mismo lado, para la selección argentina, para el país. No hay orgullo más grande que poder jugar para tu país. Fuimos campeones merecidamente. Hemos hecho un partido completísimo", dijo Scaloni, que aseguró que el fútbol sudamericano y sus selecciones son "de primer nivel".

"Me vale con que la gente esté contenta. Sé que es solo un partido de fútbol, que es un Mundial, que no va más allá del fútbol, pero para nosotros es algo más. Que festejen. Que disfruten. La vida seguirá, los problemas que tenemos van a seguir estando, pero son un poquito más felices. Y eso está bueno", abundó.

"Me acuerdo de mis viejos, de Chicha y Lali. Soy lo que soy gracias a ellos. En su estado que están ahora, que por suerte están bien, que han pasado momentos difíciles, pero están bien. Espero que se sientan orgullosos del hijo que tienen. Soy lo que soy gracias a ellos dos. A mi esposa, mis hijos, mi hermana, mi tía... Toda la gente que han sufrido mucho para la selección. Y a todo mi pueblo, Pujato, que sé que no pueden celebrar porque están atravesando un momento complicado", se emocionó el entrenador.

Y recordó a Diego Armando Maradona. "Pudimos ganar esta Copa, que la teníamos soñada hace mucho, que la merecíamos. Espero que él, desde arriba, haya disfrutado. Si hubiera estado en la cancha habría sido el primer hincha. Ahora que me haces la pregunta me doy cuenta de que no está. Si no, estaría acá, con nosotros", señaló.

También contó una anécdota con Messi durante el proceso iniciado en 2018 y culminado ahora: "Después de Brasil en San Juan, que clasificamos para el Mundial, lo llamo para hablar con él antes de que vuelva a París. Sentía que lo que venía iba a ser muy difícil, porque estábamos transmitiendo algo a la gente demasiado grande, demasiado fuerte, y la desilusión podía ser fuerte".

"Se lo transmito a él. Y me dice: 'qué importa, seguimos, porque seguramente va a ir bien y si no va bien no pasa nada, a intentarlo. Y ahí me dio un envión anímico increíble, porque sentía que la gente estaba esperando muchísimo de nosotros", recordó.

El técnico elogió el partido de su equipo, más allá de la victoria en los penaltis. "Me gustaría hablar del partido, no sólo que somos campeones del mundo. El partido fue una locura. Como entrenador me queda el mal sabor de haber hecho un gran partido, de poder ganarlo en los 90 y no tener suerte. Hicimos un gran encuentro", dijo.

"No estaba en los planes míos al menos, ser campeones del mundo, pero lo somos. Somos justos vencedores. El partido teníamos que haberlo ganado en los 90, después en la prórroga y el espíritu de este equipo de no darse nunca por vencido, de recibir esos palos de los goles de Francia, por ahí sin merecer el empate, y seguir intentándolo", añadió.

Scaloni tenía claro el plan de partido. "Los jugadores supieron una hora y media antes quienes iban a jugar. Di María sabía que iba a jugar en la izquierda hora y media antes del partido. Pensamos que el partido podía estar por ahí. Por ahí, el equipo hizo la mayoría de las ocasiones, con Alexis Mac Allister entrando entre líneas y apareciendo Ángel por la izquierda bien abierto. Entendimos muy bien el partido. Ahí estuvo la clave", explicó.

"Y cuando Mbappé recibió pegado a la banda, el trabajo de De Paul y Enzo, que no dejaban hacer el uno contra uno con Molina", añadió el técnico, que transmitió "siempre optimismo" a sus jugadores con el empate a dos o con el 3-3 de Francia, incluso en los penaltis: "Emiliano irradia positivismo. Cuando van a patear, nos sobran opcionbes. Cuentas seis o siete. Eso es señal de confianza. Y si encima el arquero dice que para dos...".

Scaloni emuló a Carlos Bilardo y César Luis Menotti como seleccionadores campeones del mundo con Argentina. "Ojalá lo hayan disfrutado. Esperemos que sí. En la misma mesa que ellos no creo. Tienen una carrera y han marcado una época", dijo.