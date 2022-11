'Llueven' elogios para Jesús Ferreira: el entrenador de la Selección de Estados Unidos habló

El futbolista Jesús Ferreira hace parte de los 26 jugadores que están convocados para representar a Estados Unidos en el Mundial Qatar 2022, a pesar de haber nacido en Santa Marta, Colombia, su decisión fue representar el combinado norteamericano.

El entrenador Gregg Berhalter se refirió al atacante con buenos elogios frente a los medios de comunicación. “Jesús es un tipo que vemos con una muy buena comprensión general de nuestro modelo de juego, también tiene la capacidad de atraer a otros jugadores al juego”.

“Es inteligente con su movimiento dentro y alrededor del área de penalti. Y luego tiene una muy buena habilidad para presionar al oponente”, comentó el director técnico.

El futbolista nació el 24 de diciembre del año 2000, es hijo de David Ferreira, un conocido jugador en el fútbol colombiano. Ferreira comenzó su carrera profesional en las divisiones inferiores del Dallas FC y debutó exactamente el 3 de junio del 2017 en un partido de su equipo frente al Real Salt Lake. Fue una goleada a favor por 6-2 y ese mismo día marcó su primer gol como profesional.

"Estoy feliz por la manera en la que me están saliendo las cosas. Me siento contento, listo y ansioso por trabajar, con el favor de Dios espero que las cosas me salgan bien", declaró el colombiano con nacionalidad estadounidense.

Uno de los motivos que hicieron para que Ferreira fuera convocado para disputar el Mundial Qatar 2022, fue ser elegido como el mejor jugador joven de la MLS. Y es que en la temporada registró 33 partidos en donde marcó 24 goles y obtuvo 6 asistencias jugando para el Dallas FC.

Jesús Ferreira debutó con la Selección mayor de Estados Unidos el 1 de diciembre del 2020. Ha marcado siete con Estados Unidos, los dos primeros sucedieron el 1 de febrero del 2021 cuando le anotó un doblete a Trinidad y Tobago en un partido de fogueo, ese día el conjunto estadounidense ganó 7-0. El otro gol fue el 28 de marzo del 2022 cuando le marcó a Panamá por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial Qatar 2022

¿Cuándo serán los partidos de Estados Unidos en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022?

Estados Unidos debutará en el Mundial Qatar el próximo 21 de noviembre frente a Gales a las 2:00 p.m., hora Colombia. Su segunda salida será el 25 de noviembre cuando se vea las caras con Inglaterra a las 2:00 p.m., hora colombiana y finalmente el conjunto norteamericano cerrará la fase de grupos el 29 de noviembre a las 2:00 p.m., cuando se enfrente al combinado de Irán que dirige el entrenador Carlos Queiroz.