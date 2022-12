Lo bueno, lo malo, lo feo y lo curioso que dejó el Mundial Qatar 2022

Lo bueno:

MESSI, EL REY QUE SE CORONÓ EN LUSAIL

Tras el flojo Mundial en Rusia 2018, Lionel Messi llegó a Qatar sabiendo que era, posiblemente, la última oportunidad de coronarse. Venían con el golpe anímico de quedar campeones en la Copa América 2019 y con un grupo impecable, se creyeron el cuento de que podían repetir lo conseguido en 1978 y 1986. El camino no empezó de la mejor manera, pues en el primer juego perdieron 1-2 contra Arabia Saudita, recibiendo un cachetazo que los hizo reaccionar. De ahí en adelante fueron solo éxitos: victoria frente a México, Polonia, Australia, una reñida clasificación por penaltis contra Países Bajos y Croacia. En la final, Messi se reportó con dos goles frente a Francia, pero el 3-3 lo obligó a definir desde los once pasos. 'La Pulga' no falló y sus compañeros hicieron la tarea, para coronarse frente a 80.000 espectadores en el Lusail. La revancha que necesitaba el '10', que además recibió el premio a mejor jugador del Mundial y fue elegido como el mejor jugador del partido.

Lionel Messi, celebrando su título en el Mundial Qatar 2022. AFP

KYLIAN MBAPPE, EL GOLEADOR MUNDIAL

Tras ser campeón en Rusia 2018, Kylian Mbappé llegó con la ilusión de convertirse en bicampeón y seguir los pasos de Pelé. Sin embargo, el objetivo no se cumplió. A la hora de juzgar la actuación de Mbappé, no podemos quedarnos cortos. El francés fue el goleador de la Copa del Mundo y anotó triplete en la final contra Argentina. Recibió el botín de oro con cara de pocos amigos. Tranquilo, Tortuga, tendrás una nueva oportunidad.

Kylian Mbappé, delantero francés, fue premiado como el máximo goleador de Mundial Qatar 2022. AFP

MARRUECOS, LA HISTÓRICA SORPRESA AFRICANA

'Los Leones del Atlas' fueron la gran revelación de Qatar 2022, convirtiéndose en el primer equipo africano en llegar a las semifinales de una Copa del Mundo. De la mano de Walid Regragui, como entrenador, los marroquíes clasificaron en la primera casilla del Grupo F, con siete puntos. En los octavos de final, eliminaron a España desde los cobros de penalti. En los cuartos de final le repitió la dosis a Portugal y lo venció 1-0. En las semifinales, no pudieron seguir con la senda victoriosa y perdieron 2-0 frente a Francia. En el partido por el tercer puesto también se llevaron un resultado adverso contra Croacia. Lo de Marruecos pasó más allá de los futbolístico y los aficionados de este país, colmaron los estadios y dejaron un gran ambiente en territorio catarí. Yassine Bounou, Sofyan Amrabat, Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi y Hakim Ziyech fueron las figuras más destacadas del equipo. ¡Historia pura!

Croacia vs. Marruecos, Mundial Qatar 2022 AFP

Lo malo:

CRISTIANO RONALDO Y SU AMARGA DESPEDIDA DE LOS MUNDIALES

"Si Portugal gana Qatar 2022, no hay más razones para seguir en el fútbol", fueron las declaraciones de Cristiano Ronaldo cuando arribó a territorio catarí. Los 'lusos' empezaron con el pie derecho y CR7 también, pues en el primer juego contra Ghana, se convirtió en el primer jugador en marcar en cinco Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022). De ahí en adelante, las cosas cambiaron para astro, quien no mostró un buen nivel y terminó relegado al banquillo. En los cuartos de final, Portugal quedó eliminado contra Marruecos y Ronaldo salió del Al Thumama, entre lágrimas.

Cristiano Ronaldo lamenta la eliminación de Portugal en el Mundial de Qatar 2022 NELSON ALMEIDA/AFP

BRASIL, NUEVAMENTE CON GANAS DE GLORIA

Si hablamos de equipos que llegaron favoritos a Qatar 2022, no podemos dejar por fuera a Brasil. La 'canarinha' llegaba como campeón de las Eliminatorias Sudamericanas y con aire en la camiseta por lo mostrado en juegos previas. En fase de grupos, los dirigidos por Tite quedaron en la primera posición del Grupo G. En los octavos de final, no tuvieron problema en dejar en el camino a Corea del Sur, con un sólido 4-1. En los cuartos de final, se toparon contra la dura Croacia que le complicaron las cosas y los llevaron hasta los penaltis. Allí, los fallos de Rodrygo y Marquinhos fueron cruciales para la suerte de los brasileños. Neymar volvió a quedarse con las ganas.

Neymar, jugador de Brasil. ADRIAN DENNIS/AFP

ALEMANIA, BÉLGICA Y URUGUAY, LAS GRANDES DECEPCIONES

Como en todos los Mundiales, siempre hay sorpresas que engalanan la competencia. Sin embargo, Qatar 2022 dejaron varios equipos que tuvieron que despedirse en la fase de grupos. Alemania, Bélgica y Uruguay, en esta ocasión, se tuvieron que despedir prematuramente. Los teutones no pudieron reafirmar el cambio de generación y la derrota frente a Japón los condenó a quedar por fuera. Por su parte, Bélgica y Uruguay chocaron con el fin de su época dorada y no encontraron el fútbol suficiente para superar la fase de grupos.

Ghana vs. Uruguay - Mundial Qatar 2022 AFP

Lo feo:

QATAR, EMPAÑADO COMO PAÍS

Si hablamos de lo futbolístico, Qatar tuvo un pésima presentación en el Mundial. Se fue con cero puntos y completó la peor actuación de un anfitrión en las citas orbitales. Sin embargo, de lo que más se habló fue de los escándalos que tuvieron a los cataríes como protagonistas. En la previa ya se había hablado de las personas que había muerto en la construcción de estadios. Este tema siguió en el Mundial e inclusó se incluyeron otras temáticas, como la violación de derechos humanos, el trato hacia las mujeres y hacia la comunidad LGTBIQ+, en el Medio Oriente.

Mundial Qatar 2022 - Qatar vs. Ecuador AFP

Lo curioso:

LUIS ENRIQUE, EL ENTRENADOR 'STREAMER'

Cuando comenzó el Mundial, Luis Enrique sorprendió con la noticia de que iba a transmitir en vivo, por medio de la plataforma 'Twitch'. El entrenador de España dejó varias frases memorables en sus transmisiones, como cuando dijo que Costa Rica era de Sudamerica o cuando bromeó con la relación entre Ferran Torres y su hija. Tras una fase de grupos con contrastes, España quedó eliminada en los octavos de final frente a Marruecos, terminando así su sueño. Tras esto, anunció su salida de la 'Roja'.

Luis Enrique, entrenador de España. AFP

LOS CINCO CONTINENTES EN OCTAVOS DE FINAL

Después de una emocionante fase de grupos, 16 equipos se instalaron en los octavos de final de la competencia. Lo llamativo es que hubo, por lo menos, uno de cada de continente, siendo la primera vez que esto sucedía en una cita orbital. Europa (Países Bajos, Croacia, Francia, Polonia, Inglaterra, España, Portugal y Suiza), Asia (Corea del Sur y Japón), Oceanía (Australia), América (Estados Unidos, Argentina, Brasil) y África (Marruecos y Senegal) fueron los elegidos. Si bien, Australia compite en la Federación Asiática, geográficamente hace parte de oceanía.