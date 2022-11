Los impresionantes récords que Lionel Messi aspira a batir en el Mundial de Qatar 2022

A sus 35 años, la lista de récords batidos por Lionel Messi a lo largo de su carrera es tan larga como impresionante. En el Mundial de Qatar 2022 , que arranca este domingo, el astro albiceleste puede seguir ampliándola.

Estos son algunas de las principales marcas que Messi aspira a quebrar en este torneo:

Número de participaciones en el Mundial

Es la más sencilla y a la que puede llegar, salvo lesión de última hora, el martes 22 en el estreno argentino ante Arabia Saudita en Lusail: Messi tomará parte formalmente en su quinta fase final mundialista, alcanzando el récord.

Hasta el Mundial Qatar 2022, solo cuatro jugadores han disputado cinco Mundiales: el alemán Lothar Matthaüs (1982, 1986, 1990, 1994, 1998), el italiano Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010, 2014) y los mexicanos Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966) y Rafa Márquez (1998, 2002, 2006, 2010, 2014).

Messi se uniría a esa selecta lista, como puede hacer también el gran rival de su carrera, Cristiano Ronaldo, el jueves 24 en el primer partido de Portugal en Catar-2022, frente a Ghana.

En la clasificación donde sí se colocaría como plusmarquista en solitario es en la de jugador argentino con más participaciones mundialistas, ya que ahora comparte el récord igualado a cuatro con Diego Maradona, que jugó los torneos en 1982, 1986 y 1990, además de su salida dolorosa de la edición de 1994 por un control antidopaje positivo, y Javier Mascherano, que compartió plantel con Messi en las Copas del Mundo entre 2006 y 2018.

Lionel Messi, tras anotar un gol con la Selección Argentina AFP

Partidos jugados en Mundiales

En sus cuatro participaciones anteriores, Messi disputó 19 partidos en el torneo, lo que le deja al alcance la posibilidad de llegar en Catar al récord, que ostenta Matthaüs con 25.

Si las lesiones le respetan y Lionel Scaloni no le da descanso, Messi alcanzaría la plusmarca del alemán si Argentina llega a semifinales en este Mundial. Allí jugaría su sexto partido del torneo y llegaría a un total de 25.

Fijaría un nuevo récord, ya quedando en solitario, unos días después en la final o en el partido por el tercer puesto.

Por detrás de Matthäus en ese ranking están su compatriota Miroslav Klose (24 de 2002 a 2014) y el italiano Paolo Maldini (23 de 1990 a 2014). Con llegar a octavos de final, Messi podría alcanzar por lo tanto en el podio simbólico de esta clasificación al mítico exdefensa del AC Milan y de la Azzurra.

Más sencillo es que Messi se convierta en Catar en el jugador argentino que más partidos ha jugado en Mundiales, ya que únicamente le superan antes del torneo dos hombres, Diego Maradona (21) y Javier Mascherano (20). Con que Messi dispute los tres partidos de la Albiceleste en el grupo C, ante Arabia Saudita, México y Polonia, el astro del París Saint-Germain conseguirá ese récord.

Número de goles marcados

La pendiente de la montaña comienza a complicarse para el alpinista Lionel. En el pasado logró seis goles en fases finales de la Copa del Mundo, lo que le deja todavía lejos del récord total de tantos, que ostenta Miroslav Klose con 16.

Necesita por lo tanto diez goles en el Mundial Qatar 2022 para alcanzarle y once para superarle. La misión es difícil pero no imposible: en el pasado, el francés Just Fontaine logró 13 tantos en Suecia-1958 y el húngaro Sandor Kocsis 11 en Suiza-1954.

Más al alcance está ser el jugador argentino más goleador en este torneo, ya que el récord lo tiene Gabriel Batistuta, con 10 dianas.

Lionel Messi es la gran figura de la Selección de Argentina. ELSA/Getty Images vía AFP

¿El primero con dos Balones de Oro del Mundial?

En el Balón de Oro de la revista France Football, el prestigioso galardón que reconoce cada año al mejor futbolista del planeta, Messi lidera con un total de siete.

En Brasil-2014, donde Messi estuvo más cerca del título al llegar hasta la final, fue galardonado con el Balón de Oro a mejor jugador de ese Mundial.

Si Messi termina Catar-2022 como el mejor, se convertirá en el primero en lograr dos veces ese reconocimiento, ya que desde que la FIFA lo entrega oficialmente, desde el Mundial de España, ninguna estrella logró repetir.

Los premiados en el pasado fueron Paolo Rossi (ITA, 1982), Diego Maradona (ARG, 1986), Salvatore Schillaci (ITA, 1990), Romario (BRA, 1994), Ronaldo (BRA, 1998), Oliver Kahn (GER, 2002), Zinedine Zidane (FRA, 2006), Diego Forlán (URU, 2010), Lionel Messi (ARG, 2014) y Luka Modric (CRO, 2018).