Los mejores memes, tras la 'desaparición' de Bono en Bélgica vs. Marruecos por el Mundial Qatar 2022

Un completo misterio fue la 'desaparición' de Bono, arquero de Marruecos , quien estaba alineado como titular en el duelo frente a Bélgica , por la segunda fecha del grupo F del Mundial Qatar 2022; el guardameta del Sevilla español saltó a la cancha junto a sus compañeros para los actos protocolarios previos al trascendental partido en el estadio Al Thumama, incluso se le vio cantando el himno de su país y fue enfocado por las cámaras, pero cuando se dio el pitazo inicial, el golero del cuadro 'andaluz' no se encontraba en cancha y sí Munir, el suplente del equipo africano quien inició en el partido.

La situación llamó la atención de quienes observaban el partido al tratarse de un hecho inédito en el campeonato y no haber ninguna información oficial por parte del equipo marroquí, el cual no se ha pronunciado al respecto.

La información que trasciende en redes sociales es que el guardavallas de 31 años se habría sentido indispuesto momentos antes de que el juez central, el mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, diera por iniciado el partido; de hecho, se habla de que a Bono se le vio haciendo gestos de molestias de salud en el momento de los himnos.

El hecho no pasó desapercibido en las redes sociales donde los internautas, con una gran creatividad, lanzaron unos divertidos memes con respecto a la 'desaparición' del arquero africano, de quien no se sabe la razón por la que no disputó el juego frente al conjunto de Roberto Martínez:

¿Qué otro partido disputó Yassine Bounou en el Mundial de Qatar 2022?

El guardameta del cuadro marroquí fue titular en el duelo frente a Croacia, por la primera fecha del grupo F del Mundial de Qatar 2022, en donde fue la máxima figura tras evitar que el conjunto comandado por Luka Modric abriera el marcador en el duelo que terminó igualado sin goles.