Louis van Gaal fue sincero con Gustavo Alfaro, tras empatar con Ecuador: "Merecieron ganar"

El seleccionador de Países Bajos , Louis van Gaal, reconoció que Ecuador les superó en todas las fases del juego en el partido que disputaron en el Mundial de Qatar 2022 que acabó con empate a uno.

"No hemos jugado un buen partido. Jugamos bien sin balón, pero no con él, un problema que ya tuvimos en el primer partido. Hemos perdido todos los duelos", aseguró.

"Hemos sido pobres en términos de posesión y si no la tenemos no llegamos al área rival, hemos regalado el balón rápido. No hemos estado a al altura en la construcción de juego. Todo fue para Ecuador, nos superaron", agregó.

Van Gaal reconoció que Ecuador pudo lograr la victoria, porque Gonzalo Plata estrelló un balón en el larguero, pero dijo que tampoco tuvieron muchas ocasiones.

"Ecuador pudo ganar, pero tampoco tuvieron muchas ocasiones, una que estrellaron en el larguero. Les hemos regalado varias ocasiones. No ha habido muchas ocasiones claras en el partido", dijo.

El “merecieron ganar” de Van Gaal a Alfaro.



A base de fútbol y trabajo, Ecuador se gana el respeto del planeta entero.pic.twitter.com/IQWxzfLkDD — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 25, 2022

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección de Ecuador en el Mundial Qatar 2022?

La 'Tri', dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, se jugará la clasificación a octavos de final contra su similar de Senegal, el próximo martes 29 de noviembre, a partir de las 10:00 a.m. (horario de nuestro país) en el Estadio Internacional Khalifa. A Ecuador le alcanza con un empate contra los africanos; pero una derrota los dejaría comprometidos, teniendo en cuenta que Senegal los superaría por puntos y que Países Bajos cierra el grupo contra la débil Qatar, ya eliminada.

¿Cuál ha sido el mejor resultado de la Selección de Ecuador en un Mundial de Fútbol?

Qatar 2022 es el cuarto Mundial de Fútbol al que se clasifica la 'Tri'. Anteriormente, habían jugado Corea del Sur-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014. Su mejor resultado lo obtuvo en Alemania, donde llegó hasta los octavos de final, fase en la que fue eliminada por Inglaterra, gracias al solitario y recordado gol de David Beckham.