Louis van Gaal le responde a Lionel Messi, después de 'picante' mensaje que le dejó postpartido

Previo al duelo correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 , el encuentro entre la selección de Países Bajos y Argentina se 'calentó' desde las declaraciones por parte del entrenador neerlandés: Louis van Gaal, que preveían un partido cargado de emociones y disputas personales.

Todo inició con una ‘picante’ confesión de Ángel Di María, cuando reveló lo que era tener a Van Gaal como entrenador, afirmando que era el ‘peor dirigente que había tenido’.

“Mi problema en Manchester fue Van Gaal. Ganamos un partido 3-0, hice una asistencia y un gol, al día siguiente en el entrenamiento me mostró videos de los pases que había fallado. Venía jugando bien y de la nada me limpió”, dijo el argentino.

Sumado a este caso, se conoce el de Juan Román Riquelme, quien también sufrió lo mismo por el entrenador neerlandés, que a lo largo de su carrera no ha mostrado preferencias por los sudamericanos.

Referente a ese tema, el seleccionador de Países Bajos se refirió en la previa del encuentro crucial por los cuartos de final: “Di María es uno de los pocos jugadores que ha dicho eso. Normalmente dicen cosas diferentes”.

“No me gusta si Ángel dijo eso, es una pena. Pero a veces un entrenador tiene que tomar decisiones que no siempre terminan bien”, añadió el estratega.

Posterior a eso, Van Gaal también dio unas declaraciones de Lionel Messi, de cara al partido con argentino, que evidentemente impactaron en el terreno de juego: "Messi no juega mucho cuando el rival tiene la posesión. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”.

“Si tenemos que llegar a los penales, creo que quizás ahora estamos en ventaja”, concluyó el entrenador, recordando la eliminación desde los doce pasos a la gran final del Mundial de 2014, frente a la ‘albiceleste’.

Al final del partido Lionel Messi fue protagonista en el 2-2 del resultado en los 120 minutos de juego, asistiendo de gran manera a Nahuel Molina a los 35', además de poner el segundo para Argentina a los 73 minutos.

Además, desde los penaltis la ‘albiceleste’ superó nuevamente a Países Bajos y lo dejó afuera del Mundial, en respuesta de lo dicho previo al encuentro por parte de Louis Van Gaal, a quien Lionel no tardó en contestarle sus declaraciones; esto dentro y fuera de la cancha.

En una eufórica celebración, el ‘10’ argentino le dejó una celebración bastante ‘picante’ al neerlandés, además de tildarlo de irrespetuoso y mentiroso, postpartido: "No me gusta que se hable antes de los partidos, el 19 empezó a provocarnos, a chocarnos, decirnos cosas. Me gusta que me respeten, el técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros".

“Sufrimos demasiado injustamente. Nos merecíamos pasar. Quizá no hicimos un gran partido, después el árbitro lo mandó a la prórroga. Siempre nos jugaba en contra. En la última jugada, del empate, no era falta. Van Gaal vende que juega bien al fútbol y nos metían pelotazos”, concluyó Lionel.

En respuesta a las declaraciones del jugador del partido y semifinalista del Mundial, el estratega de Países Bajos destacó lo realizado por él en el partido, anunciando además su renuncia a la ‘naranja mecánica’.

"Recibimos un penalti que se ha dado muy fácilmente. Luego, un gol con un gran pase de Messi. Después hemos mostrado nuestro fútbol y teníamos ventaja de altura con los delanteros. Nos ha ido bien y hemos logrado el empate. Y Argentina también. Hemos fallado los dos primeros penaltis y ya era muy complicado. Era cuestión de suerte", dijo Van Gaal.