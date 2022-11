Louis van Gaal se mostró muy feliz con el desempeño de sus jugadores, en la victoria sobre Qatar

El seleccionador de los Países Bajos Louis van Gaal destacó la aportación de Memphis Depay que regresó a la titularidad e intervino en los dos goles neerlandeses, que sellaron la clasificación como primeros de grupo.

"Hemos tenido mucha posesión de balón, más que con Ecuador. Hemos sido más precisos. También ha sido clave Memphis porque ha intervenido en los dos goles. Pero tenemos que tener cuidado con el e ir poco a poco porque lleva dos meses sin jugar casi. He tenido que ajustar situaciones como estas. Les veo a los que estaban tocados que están bien. De Ligt, por ejemplo, se lesionó antes del Mundial. Y otros. Para la próxima fase, que es lo importante, empezamos con un sentimiento positivo" argumentó Van Gaal.

El técnico elogió también a Cody Gakpo que volvió a marcar y ya acumula tres tantos. "Cody Gakpo es muy joven y lo tiene todo para ser una gran estrella en el futuro. Tiene una gran personalidad y quiere aprender".

El seleccionador neerlandés explicó los pocos minutos de Xavi Simons. "Dije que Xavi Simons daba pasos de gigante, pero no que fuera titular. Falta para eso. Siempre quiero que todos estén implicados y lo quiero con este chico también que tendrá su momento".

"Es decepcionante que los seguidores no estén contentos. No estoy de acuerdo. Las cosas no están tan mal como las pintan", concluyó.

Países Bajos terminó líder del grupo A del Mundial de Qatar 2022 y en los octavos de final se enfrentará a Estados Unidos.

En su debut mundialista se impuso 2-0 frente a Senegal, en su segundo encuentro empató 1-1 con Ecuador y fue ampliamente superado, especialmente en la segunda parte, dejando una imagen gris de su fútbol y por lo cual el seleccionado de Van Gaal recibió algunas criticas.

En su último duelo de la fase de grupos, se midió con el anfitrión, Qatar, y volvió a imponerse 2-0, asegurando el primer lugar de la zona con 7 puntos, mientras que en segundo lugar terminó Senegal, que derrotó 2-1 a Ecuador y elimino a la selección sudamericana del torneo.

Ahora, los dirigidos por Louis Van Gaal deberán descansar y preparar el próximo encuentro por la ronda de los octavos de final, su encuentro se disputará el próximo sábado 3 de diciembre en el Estadio Khalifa, frente a Estados Unidos.