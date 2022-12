Luis Enrique arremetió contra la prensa previo al juego de 'octavos' frente a Marruecos

Es habitual ver a Luis Enrique, entrenador de España , rechazar lo que denomina "topicazos del fútbol" cuando recibe alguna pregunta de la prensa sobre errores cometidos por su equipo y este lunes, a la víspera del duelo de octavos de final del Mundial frente a Marruecos, cambió la naturalidad que marca sus presencias en 'Twitch' por una imagen a la defensiva.

"Veo que hay una clara desinformación", "eso es un topicazo" o "es surrealista", fueron inicios de respuestas de Luis Enrique cuando fue cuestionado por la orden que da a sus jugadores de no jugar en largo, el trabajo psicológico para que no se repitan errores de concentración como contra Japón o la falta de oficio para cerrar partidos cuando tienen ventaja en el marcador.

Publicidad

"Oficio el de albañil y el de carpintero. Entrenar la falta de oficio...", respondió suspirando entre pregunta y pregunta que recibía de la prensa española. "Son topicazos del fútbol, coletillas. Como el tema físico cuando se pierde y cuando se gana, no. No comparto para nada ese análisis. A esta selección le caracteriza la manera de competir para lo bueno y lo malo. Es innegociable", defendió.

De los riesgos que toma el guardameta Unai Simón en el inicio de las jugadas, habló con el mismo tono Luis Enrique: "No vale que por lo que te elogian al ganar, te critiquen cuando fallas. Se pega largo solo cuando vas a fallar. Eso no existe. Nuestro objetivo es llevar el balón en las mejores condiciones al delantero y si hay que pegar pelotazo se da, pero es interpretación del jugador".

"Yo compro el 'pack' completo, es lo que me gusta y cualquier jugada está abierta para que la interpreten los jugadores, pero no vale pensar así solo en un gol recibido. Es demasiado básico. No lo comparto porque igual con balones largos no creamos ninguna ocasión. Nuestra idea es clara y vamos a seguir jugando como jugamos", añadió.

El seleccionador español señaló que el fútbol es un "juego de errores" y, aunque admitió que han trabajado para corregir los cometidos de forma repetida, dijo que no se puede plantear un partido entendiendo que no volverán a aparecer.

Publicidad

"Porque le digo errores a los futbolistas no significa que no se vuelvan a repetir. El fútbol es un deporte complejo y muchas veces injusto. Es imposible controlarlo todo. Eso no existe. Tenemos claras nuestras virtudes y hemos corregido situaciones del juego, pero las decisiones las toma el jugador", explicó.

"A mí me obsesiona que lleve a cabo mi idea y compro el 'pack' completo, cuando sale bien y mal, siempre. No solo cuando es un crack, también cuando se dice que es un paquete. La idea de juego es la misma. Esto lo veo como un espectáculo, ofrecer una manera de jugar atractiva, ir a por el resultado de manera clara y bonita para el espectador", sentenció un Luis Enrique en estado puro.