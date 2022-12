Luis Enrique fue crítico: "No estoy contento, para nada. Yo quería ser primero de grupo"

Luis Enrique, seleccionador de España , declaró a 'EFE' este jueves, después de que su equipo cayese frente a Japón (1-2) en el tercer y último partido del grupo E del Mundial de fútbol de Qatar 2022 que "en el fútbol no hay lados buenos (del cuadro), que "no" está "contento", porque "no" celebra "derrotas".

España se clasificó como segunda del grupo E y se medirá a Marruecos el próximo martes; mientras que Japón buscará el pase a cuartos de final un día antes, frente a Croacia.

"No estoy contento, para nada. Yo quería ser primero de grupo; pero Japón en cinco minutos nos ha hecho dos goles; y en diez minutos nos ha desarbolado", contestó a 'EFE' Luis Enrique en la rueda de prensa oficial de la FIFA, que tuvo lugar en el estadio Al Khalifa, de Al Rayyan, después de alcanzar el pase a octavos de final, como segunda del grupo.

"El partido comenzó bien, la primera parte la controlamos; pero luego, después del gol quisimos cerrar el partido; y no pudo ser. Hablamos de estar atentos, que iban a salir a atacar. Pero no hemos sabido gestionarlo", contestó a Efe Luis Enrique este jueves en Qatar.

Otras declaraciones:

Por su parte, Pau Torres dejó claro que la intención de la selección española siempre fue jugar para "ganar" y aseguró que no se dejaron ir contra Japón para evitar a Brasil en su camino, reconociendo errores cometidos para ser remontada y derrotada.

"Es una derrota que no nos deja nada contentos. El equipo quería hoy (jueves) ganar, seguir con la buena dinámica y sensaciones que habíamos generado en los dos primeros partidos del grupo. Nuestro trabajo era ganar, para nada pensábamos en un posible cruce. Queríamos ganar y no lo hemos conseguido", dijo en zona mixta.

"La primera parte hemos estado bien con nuestro juego, nos hemos adelantado rápido, hemos dominado al rival que prácticamente no salía de su campo. En la segunda, ellos se sentían eliminados, han venido arriba, han salido más motivados que nosotros. Lo tenemos que corregir porque nadie nos puede superar en intensidad y ellos en una acción individual y otra un poco polémica en la que no podemos entrar, nos han dado la vuelta en el marcador. Lo hemos seguido intentando pero no hemos podido marcar", analizó Pau Torres.

Por último, reconoció Pau que lo vivido frente a Japón es una lección que deben aprender: "Nos tiene que servir. Nadie nos puede superar en intensidad o motivación. Cualquier selección te es capaz de competir. Hay que estar centrados y no regalar ni un minuto porque en nada te dan la vuelta. Hay que corregir eso y trabajar".