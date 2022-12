Luis Enrique, indeciso tras perder contra Marruecos: "Pensaré qué es lo mejor para mí y España"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró este martes, tras la eliminación en los octavos de final del Mundial Qatar 2022 con una derrota en los penaltis ante Marruecos, que no puede "decir" su futuro, porque no lo sabe, aunque afirmó que tiene que "pensar con tranquilidad qué es lo mejor no sólo" para él, "sino para la selección", y expresó su "orgullo" por el equipo, porque "ha representado a la perfección" su "idea" y la del cuerpo técnico.

"No te lo puedo decir (su futuro), porque no lo sé. No es el momento ahora de hablar de mi futuro. No tiene importancia. No tiene interés. Mi contrato se acaba, pero ya sabes que estoy muy a gusto en la selección y en la Federación. Por lo que significa el presidente (Luis Rubiales) y el cariño de (José Francisco) Molina (director deportivo), si por mí fuera seguiría toda mi vida. Pero no es el caso. Tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor no sólo para Luis Enrique, sino para la selección. Cuando hable con las personas interesadas, todo va a influir, claro, todas las situaciones que se han dado", explicó en rueda de prensa tras el encuentro.

Publicidad

Luis Enrique, "por norma", no visita el "vestuario después de un partido porque no es momento de sacar conclusiones", pero este encuentro no ha sido uno más. "Hoy, al acabar el partido he hablado con los jugadores, los he animado, les he agradecido sus esfuerzos, su capacidad para gestionar el partido. Hemos creado la mejor ocasión en el minuto 120 que ha pegado en el palo. Que adelante, no pasa nada, la vida continua, es una experiencia que les quedará para siempre y que en el futuro ojalá les pueda servir", desveló.

También señaló que está "orgulloso" de su equipo. "Ha representado a la perfección mi idea futbolística y la del 'staff' y sólo felicitarles por cómo han competido y por su comportamiento. Felicitar a Marruecos. Bono ha estado espectacular y les deseo mucha suerte en el Mundial", añadió.

"Estoy muy contento con el perfil de jugadores que tengo y no los cambiaría por ninguno otro. Es lo que he seleccionado y voy con ellos a muerte, viendo su comportamiento e interpretando que, si hay algún responsable de algo, evidentemente soy yo. Tenemos una sensación de tristeza y decepción por el apoyo de nuestra afición tan potente y no lo hemos podido devolver con el resultado. Eso es lo que nos apena", abundó.

"Esto es el deporte. Los jugadores han hecho al cien por cien todas las indicaciones que les he dado. Las han seguido al 99,9 por ciento, porque ellos querían marcar gol y yo que buscasen situaciones podemos hacer gol. Se ha acabado. Hay que analizar el partido con tranquilidad. No tengo ni un solo reproche para este grupo de jugadores. Ha sido una concentración maravillosa", explicó.

Publicidad

"Sí me queda algún resquemor a nivel personal es que hay jugadores que se han quedado sin jugar el Mundial y, sobre todo, con Pablo Sarabia, con el que he sido muy injusto. Lo he sacado para tirar un penalti y ha generado dos ocasiones. Me he equivocado con Sarabia en todo el Mundial. Es el único castigo que tengo, pero tengo que tomar decisiones continuamente. Posiblemente, a Sarabia le habría dado bastantes más minutos en el partido", expuso.

Y habló de los penaltis. "Sí que tienen explicación. He sido yo el que ha escogido a los tres lanzadores. Consideraba que eran los mejores en el campo. Si empezaran otra vez, elegiría los tres lanzadores primeros. El resto le he dejado a los jugadores que eligieran con libertad a partir de esos tres. Mira el ojo que tengo. Lo que sí haría es quitar a Bono y pondría otro portero", apuntó Luis Enrique, que valoró que su equipo creó "las oportunidades suficientes para ganar" y que asumió: "Los que tiran los penaltis son los que los fallan. Lo aceptamos".

Publicidad

"Que Bono haya sido el mejor jugador del partido indica que es un portero de muchísima calidad. Se lo merece, porque me consta que es una gran persona. E indica que hemos dominado el partido y hemos generado ocasiones. Bono ha estado decisivo en la tanda de penaltis. Ha habido un clima muy bonito de fútbol. El ambiente ha sido positivo, muy deportivo y claro que ha ayudado a sus lanzadores de penalti y a su portero la afición. Es evidente que cuando lanzas un penalti en unas condiciones normales cuesta, pues estando lleno de aficionados marroquíes es siempre más difícil", declaró.

"No sé si has estado en el partido... ¿O estabas de espaldas al partido?", preguntó a un periodista, cuando le señaló que su equipo no había controlado el choque. "Si algo hemos hecho es dominar el partido. Nos ha faltado el gol. Hemos dominado el centro del campo, hemos generado situaciones de peligro ante un rival encerrado, con muchísima calidad defensiva, con muchísimo nivel. Es cierto que podíamos haber creado más ocasiones, ser más efectivos en los últimos metros, pero es la fase que menos espacio y tiempo hay. Marruecos ha defendido muy bien", contestó.

También consideró que el árbitro "ha estado bien". "Ellos hacen y ven su partido. No creo que haya influido para nada. Creo que Marruecos ha sido una selección muy deportiva, ha habido pocas faltas y las que ha habido han sido sin ninguna mala intención", opinó.