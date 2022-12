Luis Enrique "no protegerá" a ningún jugador, pese a la posibilidad de recibir una segunda amarilla

El riesgo de recibir una segunda cartulina amarilla que provocaría que Sergio Busquets no pudiese disputar los octavos de final si España sella su clasificación ante Japón no condicionará la decisión del once de Luis Enrique Martínez, y tal como reconoció el seleccionador español "no hay nada que proteger".

No descartó Luis Enrique la presencia de Rodri ni Gavi ante Japón, a los que dijo que tuvo que frenar para no entrenar con el grupo el martes, y fue claro al hablar de la situación del capitán Busquets.

Publicidad

"Falta un entrenamiento para poder decidir la alineación pero no pensamos especular con ningún jugador, no hay nada que proteger", dijo con un mensaje muy claro Luis Enrique. "Solo pensamos en intentar ganar el partido. Estamos en un grupo de la muerte en el que cualquier de los cuatro equipos se puede clasificar y a pesar de que estamos con cierta ventaja no queremos especular y solo pensamos en ganar el partido para quedar primeros", añadió.

España se entrena desde las 19:30 horas en su campo base. Será el momento en el que Luis Enrique valorará el estado de Rodri y Gavi, que arrastran dos golpes del encuentro ante Alemania, para tomar una decisión.

"Cuando tienes 26 en perfectas condiciones pero uno tiene un resfriado o un golpe influye en la decisión final. Hoy vamos a entrenar por la tarde y decidiré cuando los vea. Creo que están los dos a disposición. Ayer querían entrenar y no los dejamos. Tienen carga de minutos grande con sus clubes, han sido titulares en los dos primeros partidos y no hay ninguna necesidad de forzar. Si entrenan y están perfectos jugarán sin problema", reconoció.

La 'roja' se medirá contra Japón el próximo jueves 1 de diciembre a partir de las 2:00 p.m., (hora colombiana) juego válido por la tercera fecha de la fase de grupos.

Publicidad

Actualmente los dirigidos por Luis Enrique son lideres del grupo E con 4 puntos, producto de una victoria y un empate.