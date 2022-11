Luis Enrique ya piensa en el partido contra Alemania, tras golear a Costa Rica: "No nos relajaremos"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, consideró este miércoles, tras el triunfo por 7-0 contra Costa Rica en el inicio del Mundial de Catar 2022, que el "elogio debilita", pero advirtió de que su equipo "ni va a especular ni se va a relajar" por esta victoria, al tiempo que ironizó que "había leído siempre que faltaba gol" a la selección y remarcó que este resultado los "refuerza claramente a todos".

"No tengo ninguna duda de que vamos a competir el siguiente partido con la misma intensidad, sino más, porque Alemania motiva. No me genera ninguna duda. Es evidente que el elogio debilita, pero no os preocupéis porque este grupo ni va a especular ni se va a relajar, porque veo la intensidad que viven, va a haber cambios en la alineación, tengo confianza en los 26. Nos puede ganar Alemania, pero no será porque haya relajación o se piense que está todo hecho", aseguró al término del choque en el estadio Al Thumama.

"Este resultado nos refuerza claramente a todos, pero no hay que olvidar que tenemos que jugar contra Alemania, que necesita ganar y nosotros queremos ganar si seguimos pensando en ser una opción real para llegar lo más lejos posible. Hoy lo celebraremos, nos iremos a cenar y disfrutar y mañana a empezar a prepara el partido de Alemania. El elogio debilita y estamos preparados para que no nos afecta nada, aunque es mucho mejor, por supuesto, que la corriente sea positiva", insistió en su comparecencia.

También resaltó la importancia ahora de la psicología con una victoria tan amplia. "Todos reconocemos que la cabeza es importantísima para cualquier profesión, para estudiar, para vivir. Hace años que utilizamos un psicólogo y parecía que éramos marcianos. Era importante para afrontar el partido, para ayudar al jugador, para calmar y no salir sobreexcitado. Este equipo no se va a relajar. Vamos a jugar de la misma manera con Alemania. No vamos a especular ni un ápice, como no hemos hecho hoy", anunció.

"Ha sido un partido muy especial para nosotros. Hemos puesto especial énfasis en empezar la competición de la mejor manera posible y nos ha salido todo redondo. España , históricamente, no es una selección, y esa es mi experiencia como jugador, que empiece los campeonatos con victoria. Nos suele costar y hoy hemos roto esa racha. Ha sido una noche redonda, contra una selección que sabe competir muy bien, pero hemos sido muy superiores en todos los aspectos importantes del juego", valoró.

España marcó siete goles y logró su mayor triunfo de la historia en un Mundial. "Siempre había leído que había falta de gol en la selección... Desde que estamos nosotros es la selección que más goles marca en los campeonatos que hemos estado. Quizá no tenemos un jugador referente que marque 40 goles, pero sí tenemos muchos jugadores que tienen gol. Llegamos al gol de manera asociativa y nunca me ha preocupado la falta de gol. Siempre ha sido una diferencia entre vuestra manera de pensar y la nuestra", afirmó.

Y resaltó también el aspecto defensivo: "No recuerdo que nos hayan generado alguna ocasión de gol. El partido ha sido como queríamos, como esperábamos y como pretendíamos y la calidad de los jugadores ha hecho que en los metros finales, cuando aceleramos la jugada, generar ocasiones de gol continuamente. La actitud defensiva ha sido encomiable, bestial, intentamos defender con la presión tras la pérdida y hoy ha salido de manera sobresaliente".

Luis Enrique, que confirmó que él eligió que lanzara el penalti Ferran Torres y que resaltó el partido "espectacular" de Jordi Alba, destacó que Pablo Gaviria, 'Gavi', que se convirtió en el jugador más joven de España en jugar en un Mundial y en el segundo de la historia del torneo en marcar un gol, tras Pelé, y del que auguró que será "una estrella del fútbol mundial".