Luis Fernando Suárez, DT de Costa Rica: "Si se juega otra vez con España, el partido no queda 7-0"

Luis Fernando Suárez , técnico de Costa Rica , durante el Mundial de Qatar 2022, se refirió a lo que fue su experiencia con el conjunto 'tico' durante su participación en el certamen que se disputa en territorio catarí; en diálogo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el entrenador antioqueño ahondó en varios puntos luego de que su selección estuviera tan cerca de meterse a los octavos de final del torneo luego de comenzar con una apabullante derrota en la primera fecha contra la selección española.

El entrenador se defendió de lo sucedido en aquel debut en el que 'La Roja' no tuvo piedad sobre sus dirigidos propinándole la que es, hasta ahora, la victoria más abultada del Mundial: "A pesar de que España es muy buen equipo y quizás son mejores que nosotros, no hay siete goles de diferencia entre ellos y Costa Rica".

"Debe haber una evolución más grande del fútbol español con el de Costa Rica, más competencia, jugadores posicionados en ligas más top, pero de ninguna manera había 7 goles de diferencia. Si se juega otra vez el partido, no quedaría 7-0”, sentenció.

Precisamente, sobre aquella goleada en contra que recibieron por el conjunto 'ibérico', el colombiano manifestó cómo fue la reacción suya y de sus dirigidos quienes pocos días después vencieron a Japón por la misma diferencia.

"Lo que hicimos después de haber perdido 7-0 contra España, esos momentos después del partido donde tocaba tomar una decisión; en un comienzo fue el silencio, nos quedamos todos callados, luego había que hablar, más desde la altura y la autocrítica, aprender de eso. Luego el que cada uno de los futbolistas, al día siguiente, tuviera las ganas de que comenzara el partido (contra Japón) fue gratificante", afirmó.

El entrenador que ha sido mundialista con selecciones como Ecuador y la 'tica', se refirió de igual manera a lo que fue aquella definición en la tercera jornada del grupo E, en la que, por unos pocos minutos, su equipo estuvo en los octavos de final por encima de grandes conjuntos como el español y el 'teutón'.

"Me dice una persona acá en Costa Rica después de haber regresado que los tres minutos más felices que ha vivido fueron esos tres minutos en los que le estábamos ganando a Alemania y estábamos clasificando, pensé que eso era como un compromiso para mí para que no fueron solo tres minutos sino una historia completa", contó Suárez quien protagonizó lo que pudo haber sido uno de los grandes batacazos de las citas mundialistas.

De igual forma, el técnico contó que no logró disfrutar aquel mágico momento para quienes observaban el partido debido a que se concentró en cómo mantener el resultado frente a los alemanes, quienes apagaron la ilusión de los centroamericanos pocos minutos después.

"Cuando ocurre el segundo gol, ni siquiera sé cuánto va Japón-España pero estábamos conversando con algunos jugadores sobre hacer un cambio más defensivo y en medio de que lo pensábamos recibimos el empate de los alemanes, por ende no pude disfrutar, no tuve tiempo de disfrutarlo, no supe el momento en el que España y Alemania estaban eliminados, lo soñé 24 horas antes solamente".

Para finalizar, Suárez llenó de elogios a la selección Argentina, semifinalista del campeonato sin antes exhaltar lo hecho por Lionel Scaloni, entrenador de la 'albiceleste', a quien felicitó públicamente por lo mostrado en el conjunto que comanda Lionel Messi.

"En su tranquilidad, en su silencio, él (Scaloni) hace un montón de bulla y ha manejado a este equipo y lo ha empoderado, lo ha sabido manejar sin ser el protagonista, volviendo protagonistas a cada uno de los jugadores y eso es lo más importante para uno como entrenador", concluyó.