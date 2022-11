Luis Fernando Suárez: "Juan Pablo Vargas es un grandísimo jugador, cada que llega acá lo muestra"

Este jueves no será un día cualquiera para la Selección de Costa Rica. En la cancha del estadio de Al Bayt se jugarán su clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. En el grupo E, con España ya clasificada, el seleccionado de Costa Rica necesita de un triunfo frente a Alemania, en juego que será a las 2 de la tarde (hora de nuestro país), y que los españoles derroten o empaten con Japón, para avanzar.

En las horas previas a ese juego contra los alemanes, habló en la rueda de prensa oficial de la FIFA el técnico Luis Fernando Suárez, quien tendrá que implementar una variante obligada en defensa por la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas de Francisco Calvo. Y es ahí en donde se le presentó la oportunidad de ser titular contra los teutones a Juan Pablo Vargas, hombre del registro de Millonarios.

"Sin Calvo, es ciento por ciento confirmado que Juan Pablo Juegue, tiene ahora sus posibilidades. Juan Pablo es un grandísimo jugador, cada que llega acá así lo muestra. Tengo tranquilidad, en la cuestión de la defensa no tengo dudas, no me pone a pensar demasiado si juega Calvo o si juega Juan Pablo, porque ha hecho las cosas bien", expresó el entrenador colombiano cuando se le indagó sobre el jugador de los albiazules.

El seleccionado costarricense pasó de haber sido goleado 7-0 por España en la primera jornada, a vencer a Japón por la mínima diferencia, algo que ha causado incertidumbre entre la prensa y los aficionados.

"Yo no tengo una bola de cristal, pero siempre deseo es mejorar, hay una cosa para hacer mejor. Y en ese sentido creo que se mejoró, de un 7 a 0 en contra, a un 1 a 0 se mejoró mucho. Ahora esperamos que contra Alemania que las cosas se den bien y de qué manera se puede lograr hacer un buen partido frente a Alemania", comentó Suárez ante uno de los interrogantes de los periodistas de Costa Rica.

Acá otras declaraciones de Luis Fernando Suárez previo a Costa Rica vs. Alemania

El funcionamiento ofensivo

"Yo creo que no se puede ser un chasquido de los dedos y cambiar las cosas en la Selección de Costa Rica. Hay una evolución en el trabajo, lógicamente acomodando a algunas cosas. Los periodistas de Costa Rica son consciente de eso, hay muchas cosas que mejorar, en el ataque hay que hacer cosas distintas. Por todo lo que eso significa, todos ellos (los jugadores) quieren aprender todo el tiempo".

La calidad de su nómina

"Hemos vivido una circunstancia diferente a la otra, perdimos con España mal y le ganamos a Japón. Y todo se ha manejado con altura al interior del grupo. Cuando perdimos, cada uno asumió, empezando por los jugadores más grandes. Ahora luchando porque todo siga funcionando de la mejor manera. Este grupo ha tenido gallardía".