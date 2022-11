Luis Fernando Suárez más orgulloso que nunca: "No solo representó a Costa Rica, también a Colombia"

Este sábado, la selección de Costa Rica hizo su respectivo entrenamiento en Doha como preparación a su debut del próximo 23 de noviembre contra España, en un encuentro que se disputará en el estadio Al Thumama y que es válido por la jornada 1 del grupo E. Nuestro periodista Jhonsson Rojas, estuvo presente en la práctica de los ‘ticos’ y posteriormente habló con el entrenador Luis Fernando Suárez .

El técnico con pasado en los combinados nacionales de Ecuador y Honduras demostró su felicidad por el apoyo de nuestro país: “También espero mucha fuerza de la gente de Colombia, yo no solo representó a Costa Rica, sino que represento a Colombia y me siento muy orgulloso de eso. Me siento muy respaldado porque he sentido toda la fuerza que me ha brindado”.

El estratega Luis Fernando Suárez, junto con el jugador Jesús David Ferreira con Estados Unidos y el árbitro Nicolás Gallo (VAR), son la cuota ‘cafetera’ en la cita orbital.

La selección centroamericana llegó a territorio árabe el pasado viernes y el técnico colombiano dio sus primeras impresiones sobre la Copa del Mundo: "El grupo está muy motivado, tiene muchas ganas de que esto ya empiece, la situación de la clasificación no fue de ninguna manera fácil se consiguió a punta de mucho esfuerzo, aunque el estar acá después de haber vivido todo lo que vivimos, de verdad lo único que quiere el grupo es jugar y eso me parece que está bien, tengo muy buenas sensaciones respecto a lo que vamos a hacer”.

El exentrenador de La Equidad no se deja llevar por las sensaciones de que su combinado no puede hacer una buena actuación luego del difícil grupo que le correspondió: “Esperamos llegar hasta lo máximo, tenemos que entregar aquí en cada partido el máximo para poco a poco ir llegando hasta lo que más queremos. Costa Rica está acostumbrado a grupos difíciles, sin embargo, ha hecho las cosas siempre bien cuando ha afrontado la Copa del Mundo, es por eso por lo que esperamos estar al mismo nivel que las anteriores versiones”.

¿Cuáles son los rivales de Costa Rica en el Mundial Qatar 2022?

Los ‘ticos’ se enfrentarán a España, Japón y Alemania, en juegos válidos por el grupo E de la cita orbital.

¿Cómo clasificó Costar Rica a la Copa del Mundo?

Los centroamericanos fueron cuartos con 25 puntos en la tabla general de la Concacaf; esta posición les permitió disputar su cupo en el repechaje frente a Nueva Zelanda. En aquella oportunidad, apareció Joel Campbell a los 3 minutos, para poner el 1-0 definitivo y darle el tiquete a su selección.