Luis Fernando Suárez: "Sentí que no perderíamos con Nueva Zelanda, había una energía grandísima"

Restan 31 días para el Mundial de Qatar 2022 y las selecciones que asistirán a la cita orbital ya están 'alistando maletas' para arribar al país asiático.

Como previa a la máxima competición del fútbol, Gol Caracol habló con el director técnico Luis Fernando Suarez , quién dirige a la Selección de Costa Rica , sobre la clasificación del país centro americano, los entrenadores sudamericanos y la ausencia de Colombia al campeonato mundial.

*Sobre la clasificación de Costa Rica al Mundial de Qatar 2022

"La primera vuelta de ese torneo hicimos seis puntos de 21, el equipo técnicamente estaba eliminado, pero se enfocaron juntos en una sola cosa: en cómo sacaban esto adelante. Cuando ya hicimos 19 de 21 unidades en la segunda vuelta, el foco seguía siguiendo el mismo, jugar cada partido como el más importante".

La clave para vencer en el repechaje a Nueva Zelanda

"Este equipo canto ese himno como nunca y eso habla mucho de la sinergia, eso te pone los pelos de punta. Lo que estaba pensando cuando los veía cantar era que no perderíamos porque había una energía grandísima".

¿Qué diferencia a los entrenadores europeos de los estrategas sudamericanos?

"Los entrenadores buscamos, y solo copiamos y pegamos, pero no lo ponemos en nuestro medio. Tenemos una afán en no convertir a ese muchacho de 14 años, que tiene muy buenas condiciones, en un jugador integral sino que lo queremos vender lo más rápido posible. No tienen las bases para sostener una carga tan grande cómo para llegar a Europa o para jugar en la Selección".

*Sobre la ausencia de Colombia en el Mundial de Qatar 2022

"Nos tenemos que mirar a la cara y analizar que estamos haciendo mal desde los directivos y los entrenadores. ¿De qué manera está haciendo el torneo? y obviamente desde los jugadores, un buen futbolista no solo es que tiene buen pie, eso sobre todo para las elecciones".

¿Cómo clasificó Costa Rica a Qatar 2022?

En las eliminatorias de Concacaf, los 'ticos' sumaron 25 puntos a lo largo de la contienda por un cupo a la cita orbital, producto de siete victorias, cuatro empates y tres derrotas. Con 13 goles a favor y ocho en contra, se terminaron ubicando cuartos logrando así la repesca.

Posteriormente, en junio pasado, se midieron frente a Nueva Zelanda en el juego de repechaje. Un solitario gol de Joel Campbell le dio la clasificación al combinado centroamericano.

