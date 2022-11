Luis Fernando Suárez y Costa Rica no jugarán el partido amistoso frente a Irak por temas migratorios

Costa Rica , entrenada por el director técnico colombiano Luis Fernando Suárez , suspendió este miércoles un partido amistoso programado para este jueves 17 de noviembre contra Irak tras verse obligada a sellar pasaportes en la frontera de ese país y Kuwait, un incumplimiento del contrato, según confirmó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

"Oficialmente les indicamos que el partido frente a Irak se suspendió. No se respetó un acuerdo que se tenía con el no sello de los pasaportes y por esta razón es que se decidió no ingresar a Irak y cancelar el partido", explicó la portavoz de la FCRF, Gina Escobar, todavía en la frontera de ambos países a bordo del autobús del combinado costarricense.

El acuerdo con el gobierno de Irak era cruzar la frontera sin sellar los pasaportes de jugadores y cuerpo técnico desde Kuwait, adonde Costa Rica se preparaba antes de su participación en el Mundial de Catar-2022.

Por el momento, el equipo y el cuerpo técnico permanecen en el paso fronterizo pendientes de unos trámites administrativos para regresar a Kuwait.

El encuentro frente a la selección de Irak, que iba a disputarse en la ciudad de Basora, era la última prueba de 'la Sele' antes de comenzar su andadura mundialista el miércoles 23 de noviembre frente a España, por la primera jornada del Grupo E, que completan Alemania y Japón.

Primero y segundo de cada grupo pasarán a los octavos de final del Mundial de Qatar-2022, que por primera vez se juega en un país árabe y a final de año, debido a las altas temperaturas que se registran en la península arábiga en el verano boreal.