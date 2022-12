Luis Suárez no se olvidó de Neymar, luego de la eliminación de Brasil: "Seguí fuerte hermanito"

Este viernes, el Mundial Qatar 2022 le regaló otro sorpresivo resultado a los aficionados y amantes del fútbol, luego de que Croacia eliminara a Brasil , una de las favoritas a quedarse con el título el próximo 18 de diciembre. La selección 'balcánica' esta confirmando que su subcampeonato hace 4 años no fue una casualidad y con este 'batacazo' pone nuevamente su nombre sobre la mesa. Del otro lado, no paran de hacer virales las reacciones, puesto que nadie esperaba una eliminación 'canarinha'. Neymar fue uno de los más afectados, sin embargo, el uruguayo Luis Suárez le envió un mensaje de consolación.

La Copa del Mundo en territorio catarí no fue la mejor para el astro del PSG luego de la lesión que sufrió en su debut mundialista contra Serbia y que lo marginó de su selección en los dos partidos posteriores de la fase de grupos. 'Ney' volvió aparecer contra Corea del Sur, combinado a la cual golearon gracias a los chispazos del '10', que no tuvo la necesidad de marcar para ser uno de los destacados.

Publicidad

En 'cuartos', los dirigidos por 'Tite' se vieron complicados por un combinado croata que los llevo hasta el tiempo extra tras igualara sin goles en los 90 minutos. En ese momento, Neymar sacó una genialidad del 'bolsillo' para adelantar a una selección 'verdemarelha' que no pudo celebrar mucho, gracias al tanto de Bruno Petkovic que empató el juego y forzó los penales.

En la tanda, el arquero Dominik Livakovic se hizo grande atajándole el penal a Rodrygo y Marquinhos que estrelló el balón en el poste, ahogaron las intenciones de Brasil. Uno de los más afectados fue Neymar, quien no paro de llorar. Sus lágrimas no quedaron allí puesto que en redes sociales también expresó lo que siente: "Estoy destrozado psicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió. Luchamos hasta el final y estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso ni dedicación. Este grupo lo merecía, lo merecíamos nosotros, Brasil lo merecía. Gracias a todos por su apoyo con nuestra selección. Va a doler mucho, mucho tiempo".

Y es que la tristeza además se vio enmarcada por un Neymar que ni siquiera tuvo la oportunidad de cobrar su penalti, puesto que la 'canarinha' perdió la serie antes del quinto lanzamiento que justamente le correspondía patear a él.

Tras el posteo de 'Ney' visiblemente afectado, Luis Suárez, su excompañero en el FC Barcelona, le envió un mensaje de ánimo a la figura 'carioca': "Mucha fuerza hermano y arriba. Muchas veces nos caemos, pero tenemos la fuerza para seguir adelante porque luchamos mucho para poder triunfar en este hermoso deporte. Seguí fuerte hermanito".