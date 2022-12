Luis Suárez y un conmovedor mensaje, entre llanto, tras eliminación de Uruguay: habló de su familia

El atacante Luis Suárez fue el símbolo de la desolación y la frustración de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 al irse llorando de su cuarta participación, este viernes con la eliminación de la 'Celeste' pese a ganar 2-0 a Ghana .

La victoria fue inútil para pasar a octavos, ya que Corea del Sur ganó 2-1 a Portugal y evitó que los charrúas pudieron llegar al segundo puesto.

"Siento tristeza y desilusión. Tuve la suerte de jugar mi cuarto Mundial. En lo que yo pensaba antes del partido era en mi hijo de cuatro años, que no me había visto ganar un partido del Mundial. Hoy me vio ganar pero se va con la imagen de esa tristeza", relató en declaraciones a la televisión uruguaya Teledoce.

"Creo que eso para un padre, para un jugador, es difícil. Toca afrontar la situación que toca y animar a los compañeros", apuntó con problemas para contener el llanto de emoción.

Suárez contó también cómo su familia quería ir a abrazarle al término del partido y no se les permitió el acceso.

"Después del partido quiero dar un abrazo a mis hijos, a mi mujer, y vino gente de la FIFA a decirme que no podían bajar (al césped) mis hijos, cuando el otro día había un jugador de Francia con sus hijos en el banco de suplentes. Pregunto que por qué siempre contra Uruguay, parece que Uruguay tiene que tener otro poderío a nivel mediático para tener poder y acceso a que mis hijos bajen un segundito a saludarme. Pero así es la FIFA", añadió.

El 'Pistolero' de 35 años también mostró su desacuerdo con la actuación arbitral y consideró que hubo penales a favor de Uruguay no señalados.

"No son excusas, pero se están cobrando penales increíbles acá en la Copa del Mundo, se están cobrando cosas increíbles. Ahí está el Comité de Árbitros, la FIFA de nuevo, que tiene que tratar de explicarse mejor", señaló.

Ya antes del final del partido, en los tensos minutos finales en los que Uruguay pasó de estar virtualmente clasificado a la destrucción anímica de la eliminación, Suárez no pudo evitar llorar en el banquillo. Había sido sustituido en el minuto 66 por Edinson Cavani.

"Dimos el máximo en este partido. Hoy no tocaba. Era ganar, y ganamos, y depender de otros resultados, pero nosotros llegamos a este punto por nosotros mismos y es tristeza lo que sentimos", lamentó.

La selección de Uruguay culminó tercera del grupo H con 4 unidades, las mismas de Corea del Sur, pero con menos goles a favor, lo que sentenció la eliminación 'charrúa' en Qatar 2022.