Luka Modric criticó el arbitraje de Daniele Orsato: "El penalti para mí no era; lo cambia todo"

El croata Luka Modric se mostró resignado por la derrota de su selección en semifinales del Mundial de Qatar contra Argentina y mostró sus críticas al arbitraje del italiano Daniele Orsato, sobre todo por el penalti que pitó a favor de la 'albiceleste' que permitió a Lionel Messi abrir el marcador.

"No ha podido ser pero bueno, hay que recuperarse e intentar ganar el partido para el tercer puesto. Estamos tristes, queríamos estar en otra final. Hay que felicitar a Argentina", dijo el jugador, que a sus 37 años puede estar viviendo su último Mundial.

El madridista consideró "claves" dos acciones del árbitro, un córner que no les concedió y el penalti.

"Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mí no era; lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro arquero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido", indicó.

Para Modric jugar el partido por el tercer puesto "no es un castigo", porque "nunca lo es jugar para Croacia".

"Hemos hecho un gran Mundial y ahora hay bronce en el juego y tenemos que prepararnos, porque si lo conseguimos también es un buen éxito", dijo.

Luka Modric, en acción con Croacia frente a Argentina, por la semifinal del Mundial de Qatar 2022. AFP

Modric, aplauso sin final

Minuto 81. Partido resuelto entre Argentina y Croacia. La selección del 'damero' ya no podrá dar la vuelta al encuentro. El cartel de los cambios se levanta con el '10'. Sale Luka Modric y las casi 90.000 almas del estadio de Lusail le rinden respeto.

El aplauso sin final, porque el croata, de 37 años, que sin duda vive su último Mundial, no podrá disputar la segunda final consecutiva. Se quedó a las puertas tras haber firmado en cuartos la gesta de derrotar a Brasil, tras forzar, al límite, la enésima tanda de penaltis.

Esta vez no pudo ser. Argentina no les dio opción de meterse en el partido y Modric vivió una penúltima noche triste. La última podrá vivirla el sábado, cuando Croacia dispute el partido con el tercer puesto contra el perdedor de la otra semifinal entre Francia y Marruecos.

Contra Argentina empezó todo y frente a la 'albiceleste' pudo acabar. El 1 de marzo de 2006 debutó con la selección croata en un duelo contra Argentina, con 21 años, y sin ninguna sospecha de la estrella que sería

Lejos del brillo de otros grandes del mundo, Modric se ha forjado una reputación sin brillantina, pero con el respeto de todo el mundo del fútbol. El que demostró el estadio en su salida.

A sus espaldas con Croacia, Modric ha disputado cuatro Mundiales y se ha convertido en el líder indiscutible de su generación de futbolistas, la que alcanzó la final en Rusia por encima de otras grandes favoritas.

Sin superar la fase de grupos en sus dos primeras participaciones, de la mano del jugador del Real Madrid dieron un salto decisivo en 2018, cuando marcó sus dos únicos goles y cuando Croacia derrotó a grandes naciones para llegar a la final contra Francia, que impuso su superioridad y ganó 4-2.

Lejos de apagarse su brío, los años han mostrado que Modric es incombustible. Cinco Ligas de Campeones con el Real Madrid son otra de las muestras de su duración.

Otra es que tras saltar en el once titular de Croacia al duelo de semifinales frente a Argentina se convirtió en el cuarto jugador de la historia, que lo hace en seis partidos superados los 37 años tras Nilton Santos de Brasil, en 1962, Dino Zoff de Italia, en 1982, y Peter Shilton de Inglaterra en 1990.

Dueño del récord de partidos mundialistas disputados con Croacia, 17 y también el que más duelos de grandes torneos ha jugado, 30.

Con su pequeña estatura, su peinado de los 70 y sus profundos ojos azules, Modric ha marcado la historia de los Mundiales, pese a que no ha tenido la recompensa que buscaba, el triunfo final.

Sus pases sedosos son ya parte de la imagen del fútbol y algunos de ellos están en la historia de la Copa del Mundo. Su exterior del pie es legendario.

Entre tanto, a Modric le quedan citas. El croata puede disputar el partido por el tercer puesto del Mundial y no ha dicho que, de momento, vaya a dejar una selección clasificada para la final de la Liga de las Naciones.