Luka Modric no olvida a su amigo 'merengue': "Vinícius ha progresado mucho, será difícil pararle"

"Vinicius ha progresado mucho y será difícil pararle", admitió el capitán de Croacia Luka Modric al hablar de su compañero en el Real Madrid y delantero de Brasil , este jueves en comparecencia de prensa previa al partido de cuartos de final del Mundial de Qatar que disputarán ambos países.

"Ha progresado mucho desde que está en el Real Madrid. Tendremos muchas dificultades para pararle mañana", aseguró el croata en conferencia de prensa en Doha.

Estas palabras llegan al día siguiente de que el joven extremo brasileño elogiara al capitán croata y le agradeciese la ayuda prestada desde que aterrizase en el Real Madrid: "Modric siempre me enseñó bastante, aún me sigue enseñando en el día a día, hace de todo para que yo siga evolucionando. Lo tomo como un espejo, un tipo de 37 años jugando en el nivel de él es algo raro", comentó 'Vini'.

"Es agradable escuchar sus elogios, es un chico muy majo", le devolvió Modric, quien tampoco escatimó elogios para la 'Canarinha'.

"Seguramente es el mayor rival (al que se puede enfrentar), es el gran favorito, siempre lo es y por lo que he visto en este Mundial me reafirmo en esta opinión".

"No podemos estar satisfechos con los cuartos"

Sin embargo, Modric no se conforma con haber llegado a cuartos: "No debemos quedarnos satisfechos con haber llegado hasta aquí".

Pese a que Brasil ganó en las dos ocasiones en las que ambos equipos se enfrentaron en Copa del Mundo (1-0 en 2006 y 3-1 en 2014), Modric deseó "poder cambiar estas estadísticas".

"Brasil tiene jugadores fantásticos en todas las líneas y tendremos que jugar muy agresivos en defensa, a un ritmo muy alto, para tratar de contenerles", añadió el jugador de 37 años, quien insistió en estar "100% enfocado en el Mundial" y no pensar en el futuro ni en una posible retirada.

A Modric tampoco le preocupa que el partido pueda alargarse a la prórroga y decidirse incluso en penales, como ocurrió en su eliminatoria de octavos frente a Japón: "Ese partido nos ha dado confianza y sabemos que podemos volverlo a hacer gracias a nuestra fuerza mental".

En los últimos cuatro grandes campeonatos que disputó (Mundiales y Eurocopas), Croacia disputó siete eliminatorias directas y solo en una ocasión no se llegó a la prórroga (la final mundialista perdida 4-2 contra Francia en 2018).

"No se puede comparar" a equipo de 2018

No obstante, el seleccionador croata Zlatko Dalic recordó que la Croacia de Catar en un equipo joven, con solo seis supervivientes de la gesta en Rusia hace cuatro años.

"No podemos hacer comparaciones. Tenemos un equipo de mucha calidad, pero en 2018 teníamos jugadores que jugaban en los equipos más prestigiosos y que llevaban juntos una década. Necesitamos tiempo para reconstruirnos, para ganar madurez", declaró el técnico.

"Estar ya entre los ocho mejores equipos del mundo es ya algo extraordinario porque Croacia es un país pequeño", añadió un Dalic, al que no le preocupa que sus jugadores no estén motivados para este duelo.

"No hay mayor motivación que jugar unos cuartos de final de un Mundial contra Brasil, todo el mundo sueña con ello, todos sabemos lo que representa Brasil para el mundo del fútbol. No tenemos mucho que perder y daremos lo mejor de nosotros para ser un rival digno".

Dalic también tuvo que responder a una pregunta sobre las polémicas celebraciones de los brasileños, con 'bailecitos' que molestan a algunos. "No me gustaría que mis jugadores festejaran de esa manera, pero son culturas diferentes y a ellos les gusta bailar, está entre sus tradiciones y están en su derecho de hacerlo".