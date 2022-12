Luka Modric, una muestra de jerarquía y liderazgo: aconsejó a Dominik Livaković previo a las 'semis'

Previo a los que será uno de los duelos más trascendentales para la Selección de Croacia y sus aspiraciones de llegar nuevamente a la gran final del Mundial de Qatar 2022 , el capitán del actual subcampeón del certamen, Luka Modric , fue visto hablando íntimamente junto al arquero Dominik Livaković sobre su lugar en el equipo.

Luego de quedar a una victoria de consagrarse en Rusia 2018, Croacia nuevamente se postula como uno de los fuertes candidatos en el certamen realizado en territorio catarí, donde deberá vencer a la Selección de Argentina el próximo martes 13 de diciembre para sellar su paso a la gran final y, por segunda vez consecutiva, disputar el título.

Sin embargo, horas antes del encuentro, ‘FIFA TV’ reveló un video donde el capitán de Croacia, Luka Modric, se sentó a hablar con el portero Dominik Livaković sobre su presente en el conjunto europeo, aconsejándolo sobre su actitud dentro y fuera de la cancha, además del impacto que está teniendo en la interna del equipo.

“En este momento lo más importante es que los compañeros sientan que alguien los cuida y que tienen apoyo. La situación del arquero es muy específica, ellos están solos”, inició diciendo el ‘10’.

“No te estaría diciendo esto si no me preocupara por ti, pero veo que no progresas en la selección, quizás es la presión que tienes porque estás generando incertidumbre y eso contagia al equipo, ¿entiendes de eso?”, le preguntó Modric a Livaković, mientras él solo miraba y lo escuchaba.

“¿Por qué no puedes cometer un error? Todos cometemos errores, siento que tu problema es que tienes miedo de cometerlos. Por favor nómbrame una persona que no haya tenido un error, no llegué aquí por miedo, eso sólo empeora las cosas; eres un verdadero arquero, tú de verdad sabes eso”, concluyó el capitán, que le dijo un mensaje actitudinal, de cara a lo que viene para la selección europea.

Impresionante liderazgo de Luka Modric

Acá hablando con Dominik Livakovic después de algunos errores cometidos por el arquero del Dinamo Zagreb jugando con la Selección de Croacia

Inseguridad y miedos temas centrales

1’ imperdible

Video de FIFA TV pic.twitter.com/fmbA6EZxf2 — Walter Safarian (@waltersafarian) December 11, 2022

Cabe resaltar que Dominik ha sido protagonista bajo los tres palos del arco de Croacia, pues de las dos tandas de penaltis que han afrontado los dirigidos por Zlatko Dalić tanto en ‘octavos’ y ‘cuartos’ para clasificar a las semifinales del Mundial, el guardameta ha logrado atajar como mínimo un penal en cada una de las series.

Frente a Japón se convirtió en el primer arquero en la historia de la Copa del Mundo en atajar tres penaltis en una serie eliminatoria, definiéndose desde los doce pasos.

Contra Brasil no tuvo el mismo nivel de efectividad, pero atajar el primero a Rodrygo Goes inmediatamente le dio la ventaja en la tanda, que al final se terminaron llevando con un 4-2.