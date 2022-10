Manuel Neuer continua lesionado a pocos días del Mundial de Qatar 2022

El arquero Manuel Neuer, capitán del Bayern y de la selección de Alemania, sigue indisponible a causa de una lesión en un hombro, indicó este viernes el técnico del equipo bávaro Julian Nagelsmann, y su presencia en el Mundial que arrancará en poco más de tres semanas no está garantizada.

"No lo sé, porque no soy vidente", respondió Julian Nagelsmann en conferencia de prensa la víspera del partido de la Bundesliga del Bayern contra el Maguncia, al ser preguntado sobre la fecha de regreso de Neuer.

Publicidad

Considerado como uno de los mejores arqueros del mundo, el jugador de 36 años sufre problemas en el hombro desde hace más de dos semanas, lo que le apartó de los terrenos de juego.

"No parto del principio de que no podrá jugar el Mundial, parto de hecho del principio de que podrá hacerlo. Pero desafortunadamente no soy un vidente", insistió el técnico.

"Nos gustaría que pueda volver a jugar lo antes posible (...) trabajamos para que pueda regresar el fin de semana próximo. Pero no lo sé", afirmó.

"Se trata de un hematoma que demanda reposo", añadió el entrenador.

Publicidad

La 'Mannschaft' está encuadrada en el grupo E del Mundial junto a España, Costa Rica y Japón.

¿Cuándo fue la última vez que Manuel Neuer jugó con el Bayern Múnich?

El arquero alemán no tiene minutos desde el pasado 8 de octubre cuando el conjunto 'bávaro' igualó 2-2 en su visita al Borussia Dortmund, por la jornada 9 de la Bundesliga. Pasadas las 24 horas de aquel encuentro, el club de Múnich confirmó que Neuer había sufrido una molestia en su hombro y que sería baja por un tiempo indeterminado.

Publicidad

Los números de Manuel Neuer en la temporada actual

El jugador de 36 años acumula 13 partidos como titular, repartidos en liga y supercopa alemana, y Champions League. A pesar de su ausencia, Bayern Múnich ha sido solvente en defensa y el guardameta Sven Ulreich se ha mostrado seguro, pues no recibió gol frente a Friburgo y Hoffenheim, en Bundesliga. En el máximo torneo de Europa, solo sufrió dos tantos del Viktoria Plzen, ya que el Barcelona no vio una contra los 'bávaros'.

¿Cuándo debuta Alemania en el Mundial de Qatar 2022?

Loas dirigidos por Hansi Flick se estrenarán en la cita orbital el próximo 23 de noviembre contra la selección de Japón, en el estadio Internacional Khalifa, en Doha, Qatar.