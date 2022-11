Marco Asensio dio detalles sobre la manera de trabajar de Luis Enrique, en la Selección de España

El salto de calidad en el rendimiento de Marco Asensio con la selección española se debe a la exigencia del seleccionador Luis Enrique Martínez, como aseguró el mallorquín que reconoció que siempre "busca la perfección" y siente "confianza" con el asturiano.

"Tanto en el grupo como individualmente, Luis Enrique se centra mucho en los movimientos que hacemos, lo analiza todo y nos explica su idea de juego, como quiere atacar y defender. Busca la perfección. Es muy exigente en todo el posicionamiento de cada jugador, por eso siempre se enfoca en el equipo y en lo que quiere de cada uno", aseguró en rueda de prensa.

Publicidad

Asensio marcó ante Costa Rica su primer gol en un Mundial, en su segunda participación, y mostró su felicidad con la confianza que siente de Luis Enrique para mostrar su mejor nivel.

"Me encuentro muy bien. Ayer salió un gran partido en general de todo el equipo, yo personalmente estoy contento por el gol y por poder aportar muchas cosas. Acomodándome a lo que me pide Luis Enrique, estoy muy cómodo y feliz con la confianza que me está dando", confesó.

Fue titular jugando como delantero centro, en la posición de 9 en la que ha comenzado a brillar. "Desde el primer día Luis Enrique me dijo que podía jugar en varias posiciones. De nueve es una posición en la que cada uno tiene que respetar su espacio porque jugamos como equipo. Tenemos que estar muy coordinados defensiva y ofensivamente. Me pide estar coordinado con los interiores y los extremos para que cada uno juegue en su posición y espacio"

¿Cuándo volverá a jugar España en el Mundial Qatar 2022?

Los dirigidos por Luis Enrique se medirá contra Alemania el próximo domingo 27 de noviembre a partir de las 2:00 p.m., (hora colombiana) juego válido por la segundo fecha del grupo E.

Publicidad

Cabe resaltar que España lidera el grupo con 3 puntos y un gol diferencia de más 7, mientras que los alemanes son terceros sin puntos y con un gol diferencia de -1. Si los 'ibéricos' superan a las 'águilas' clasificarán directamente a la siguiente fase del mundial mientras que Alemania estaría totalmente eliminada.