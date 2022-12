Marcos Llorente: "Nos quedamos con ganas de más, pero no siento decepción"

Marcos Llorente, lateral derecho de la selección española , declaró este martes tras perder en los penaltis frente a Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, que España tiene "equipo para más" y que "tiene objetivos más grandes".

"Estamos jodidos porque otra vez no vamos en los penaltis, el momento del partido en el que más queda todo al azar y en el que puede pasar cualquier cosa. Jodidos también porque queríamos más y teníamos equipo para ello. Pero también estamos orgullosos de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Hay que seguir trabajando", dijo a 'Gol Mundial'.

Publicidad

Sobre el rival, Llorente comentó: "Ellos estaban bien ordenados atrás, muy solidarios todos, haciendo coberturas, ayudas... Y nos ha resultado complicado".

"Luego el campo estaba un poco irregular y nos ha costado llevar rápido el balón de un lado a otro. Si a eso le sumas que el otro equipo estaba muy bien cerrado, muy ordenado y con gente fuerte en el medio... Al final no hemos conseguido hacerles daño", agregó Marcos Llorente.

Llorente no tiene sensación de decepción. "Decepción no porque trabajas cada día con una idea, la llevas a cabo y las cosas no salen, y cuando la actitud ha sido de '10' de parte de todo el equipo, no solo hoy (martes), cada semana, cada día. Al final 'decepción' no creo que sea la palabra, pero nos hemos quedado con ganas de más".

"Obviamente creemos que tenemos equipo para más y obviamente este equipo tiene objetivos más grandes", indicó.

Publicidad

La 'roja' debutó en el certamen mundialista goleando ampliamente 7-0 a Costa Rica, posteriormente empató a un gol con Alemania y perdió 2-1 contra Japón, en la fase de grupos.

Con cuatro unidades España accedió a octavos de final en la segunda casilla del grupo E, finalmente se midió contra Marruecos, equipo con el que perdieron en la tanda de penaltis y se despidieron del Mundial Qatar 2022.