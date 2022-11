Mauricio 'Chicho' Serna: "Brasil no solamente es individualidades, también tiene trabajo colectivo"

En el Mundial de Qatar 2022 en cada partido se observa el desfile de figuras que hace un tiempo jugaron al fútbol en un alto nivel y cosecharon un reconocimiento internacional. Ese es el caso de Mauricio 'Chicho' Serna, que ganó prestigio y un nombre especialmente por lo hecho en Boca Juniors, de Argentina, y también en su carrera de cerca de quince años en equipo de nuestro país y de México, además de su experiencia en la Selección Colombia, con la que jugó en las Copas del Mundo en Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

En las últimas horas, el antioqueño le dio un vistazo a lo que viene sucediendo partido a partido en la ciudad de Doha y dejó conceptos con respecto a los seleccionados que vienen mostrando un buen nivel, cuando se acercan los octavos de final.

¿Qué le ha gustado de este Mundial?

"Muchas cosas, he visto muchas cosas, he tenido la suerte de estar en 12 o 14 partidos. Ha sido duro, pero feliz, disfrutando, aprendiendo y ver grandes selecciones con grandes jugadores. En eso por suerte me ha tocado vivirlo acá de cerca".

¿Las mejores selecciones hasta la fecha?

"Hasta hoy me han gustado Francia y no estoy descubriendo nada. Brasil también viene bien, pero tampoco estoy descubriendo nada. Pero, ojo con Portugal, que va queriendo, que va mostrando. Argentina si bien el primer resultado nadie lo esperaba, pero frente a tantas presiones y todo lo que el país generaba; que se haya repuesto en las dos fechas siguientes es importante. Siguen partidos del me quedo o me voy, el todo o nada. Eso hace emotiva lo que falta de la última fecha".

¿Hablemos de Brasil, que se ve sólido?

"Brasil, a pesar de que el segundo partido no contó con su máxima figura, Neymar, creo que viene bien. Tienen individualidades muy buenas, pero también trabajo colectivo. Defensivamente tiene experiencia, velocidad. En la mitad tiene manejo, juego, y arriba tiene un desequilibrio, que el técnico cierra los ojos y juegan. No tiene a Neymar, pero tiene a Rodrygo, a Vinícius, a Raphinha, Richarlison, a Gabriel Jesús. Y ahí, Tite viene demostrando porqué es un gran entrenador".

¿Alguna selección que haya decepcionado?

"Lo de Alemania porque no ha mostrado gran nivel".

¿El Mundial en Qatar qué le deja?

"Lo mas lindo es donde estamos, en qué lugar del mundo, estadios nuevos, de primer nivel. Era difícil imaginar que en una sola ciudad se pudiera hacer un Mundial y acá lo lograron. En términos generales. todo bien".