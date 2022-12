Mauricio 'Chicho' Serna: "Mi deseo es que Argentina gane el Mundial Qatar 2022"

El próximo viernes, 9 de diciembre de 2022, la Selección Argentina buscará su tiquete para acceder a las semifinales del Mundial de Qatar 2022, frente a Países Bajos. A pocos días de ese anhelado encuentro, han llegado reacciones desde distintas voces autorizadas. Uno de los que se manifesto fue el legendario jugador colombiano, Mauricio 'Chicho' Serna.

El mediocampista, que vive en territorio argentino y que es reconocido en este país por su paso por Boca Junior, pasó por los micrófonos de 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', dejando claro cuál es la selección que apoyará en Qatar 2022.

"Mis deseo es que Argentina sea campeón. No solo por ser ciudadano argentino, sino porque Colombia no está. Obvio que le hago mucha fuerza a Argentina. Soy una persona muy agradecida y llevo muchos años viviendo y trabajando en Argentina, mi familia disfrutando de lo que yo trabajo. Además, me tratan bien, me quieren, me cuidan, me protegen, me respetan, entonces son muchos atributos como para que yo esté claro", fueron las palabras del 'Chicho', desde territorio catarí.

Serna fue claro y contundente en su visión del partido de Argentina contra los neerlandeses: "Mi concepto frente a Países Bajos, va a ser difícil tiene un entrenador viejo,como decimos en Colombia un perro viejo, que conoce mucha historia de los mundiales. Ya ha dirigido muchos partidos de esta categoría, pero creo que el mejor partido de Países Bajos fue frente a Estados Unidos. Esperemos que Argentina lo supere sabiendo que es difícil".

Además, dio su opinión sobre el rendimiento de la 'albiceleste' y el trabajo realizado por Lionel Scaloni: "Me gusta porque ha venido de menos a más, porque ha encontrado solidez, porque el técnico fue valiente e hizo cambios en el camino. Puso jugadores jóvenes con buen nivel y ha mostrado el porqué los los eligió a ellos, entonces me gusta porque tiene una cantidad de hinchas que siguen a la selección y que lo apoyan incondicionalmente y me gusta porque Messi está en pleno modo mundial".

Para terminar, se refirió a Lionel Messi y su participación con la Selección: "No sé si es su mejor versión en los Mundiales, pero eso es muy buena, está muy bien porque yo creo que este cuerpo técnico en cabeza de Scaloni y con Samuel, con Aimar, con Ayala han armado una estructura importante con experiencias mundiales. Han logrado que el ensamble sea perfecto para que Messi desarrolle su potencial, que era lo que más se criticaba en la Selección".