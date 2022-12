Memphis Depay se desquitó con histórico jugador de la NBA: "Ladra mucho, no muerde"

Este sábado, se dio apertura a las jornadas de los octavos de final del Mundial Qatar 2022 con el partido entre Países Bajos y Estados Unidos . Luego de la victoria de los neerlandeses, Memphis Depay aprovechó para burlarse de Charles Barkley, exestrella de la NBA, que había manifestado que la selección norteamericana avanzaría sin problemas a la siguiente fase.

Más allá de la competitividad, el deporte siempre se ha caracterizado como un espacio para estar alegres y ser felices, y sobre todo ser graciosos, siempre y cuando no se falte al respeto. Antes del encuentro entre americanos y europeos, el exbasquetbolista Charles Barkley manifestó en el programa ‘Inside the NBA’, de ‘TNT’, lo siguiente: “Vamos a ganar a Países Bajos, vamos a abrir una lata de whoop ass (significa ‘golpear’ o ‘derrotar’). Te garantizo que los Países Bajos están en problemas. Quiero a España, a Brasil, a Fra... Bueno, Francia tiene a ese chico, Mbappé, que no es ninguna broma. Pero vamos a ganarle a Países Bajos”.

El actual comentarista de 59 años se atrevió a dar una opinión sobre fútbol, y para su mala fortuna, el resultado del encuentro entre Países Bajos y Estados Unidos dejó en evidencia su ‘descache’.

Una vez finalizado el encuentro, Memphis Depay, autor del primer gol de los dirigidos por Louis Van Gaal, no le perdonó lo manifestado a Barkley y se burló de él a través de la red social Twitter. El delantero del Barcelona publicó un meme donde aparece el exjugador de los Phoenix y lo acompaño con una corta, pero muy diciente frase: “Lotta bark, no bite” (Ladra mucho, no muerde).

De inmediato, los internautas hicieron viral el post que ya cuenta con 262 mil me gustas, 24 mil retuits y 3.800 comentarios.

¿Cómo le ha ido a Memphis Depay en el Mundial Qatar 2022?

El atacante neerlandés justamente abrió el registro en su poder goleador contra la selección norteamericana puesto que en los tres partidos de la fase de grupos no había mandado a guardar el balón al fondo de la red. Cabe resaltar que este apenas fue el segundo encuentro de Depay como titular, ya que contra Senegal y Ecuador entró desde el banquillo. Su buen performance contra Estados Unidos, probablemente le permita estar desde el pitazo inicial frente Argentina por los cuartos de final.

¿Quién es Charles Barkley?

Fue un basquetbolista que fue elegido en la quinta posición del draft de la NBA en 1984. El exjugador hizo parte de Philadelphia Sixers, Phoenix Suns y Houston Rockets en sus 16 años de carrera. Su nivel superlativo le valió para ser elegido como el jugador más valioso en la temporada de 1993. Además, representó a la selección de los Estados Unidos donde compartió con leyendas como Michael Jordan, ‘Magic’ Jhonson y Larry Bird. Luego de su retiro en el 2000, hizo una transición para ser comentarista, rol que todavía desempeña en la actualidad.