Mundial de Qatar 2022: el lugar donde los niños cumplen el sueño de conocer a sus ídolos

Falta poco para que culmine la fase de grupos de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y muchas han sido las selecciones que han quedado debiendo frente a las perspectivas y aspiraciones presupuestadas; otros han dado la sorpresa y se apuntan como candidatos a quedarse con el título. A unos combinados, este certamen les dio una oportunidad y con poco, lograron clasificar a los octavos, mientras que otras salieron entre lágrimas por una eliminación a falta de un punto, un gol.

Pero el fútbol es eso, al final la pelota gira para todos, pero el trofeo y campeonato solo se queda con uno; sin embargo, la fiesta, la alegría, el orgullo y el espectáculo siempre están ahí, porque el fútbol va más allá de un rectángulo y 22 jugadores detrás de una esférica.

Más que para ser sede de juegos oficiales, los estadios en Qatar han sido escenario para que muchos cumplan sus sueños, dentro y fuera de la cancha, así como Marruecos, que logró una histórica clasificación en octavos de final, tras quedar líder en el grupo F, donde también milita Croacia, Bélgica y Canadá, o también la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina, que puso a celebrar a un país como nunca se ha visto, al punto de homenajear ese triunfo con un día festivo, en una nación que al año solo cuenta con tres.

La doble épica remontada de Japón que ‘tumbó’ a los grandes en el grupo de la ‘muerte’, donde terminó como líder, luego de derrotar por 2-1 a Alemania y España.

Sin embargo, el Mundial no tiene límites de género, origen y mucho menos de edad, los niños también hacen parte de esta gran fiesta y así se ha evidenciado en Qatar 2022, donde muchos pequeños han tenido la oportunidad de estar cerca de sus ídolos, donde han podido cruzar algunas miradas, saludos y palabras con ellos.

El francés Antoine Griezmann; el siete veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi; Tyler Adams, capitán de la selección de Estados Unidos; la figura senegalesa, Pape Gueye; el inglés Harry Kane; Cristiano Ronaldo; Neymar Jr. Todas figuras que, para esta edición de la Copa del Mundo, los niños han dejado de ver por televisión y ahora tuvieron la oportunidad de verlos personalmente por un poco más de cinco minutos en la entrada de cada partido.

¿Cómo va el Mundial de Qatar 2022?

A una jornada de culminar la fase de grupos y una Brasil, junto a Portugal, ya instaladas en los octavos, el viernes 2 de diciembre Corea del Sur, Uruguay y Ghana definirán al segundo clasificado por el grupo H, así como también lo harán Serbia, Suiza y Camerún en el G.

Por ahora, los duelos definidos para los octavos de final del mundial de Qatar 2022 son: Países Bajos vs Estados Unidos, Argentina vs Australia, Francia vs Polonia, Inglaterra vs Senegal, Japón vs Croacia y España vs Marruecos.